Prioritou Nitrianskeho kraja zostávajú investície do dopravy
NSK spravuje 534 mostov, 498 kilometrov ciest II. triedy a viac ako 1500 kilometrov ciest III. triedy.
Autor TASR
Nitra 29. januára (TASR) - Jednou z najväčších investičných priorít Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v tomto roku zostáva doprava. Na opravy a modernizáciu ciest II. a III. triedy plánuje kraj v roku 2026 alokovať viac ako 11 miliónov eur, potvrdil predseda NSK Branislav Becík.
V procese sú verejné obstarávania na viaceré významné úseky v okresoch Nové Zámky a Komárno vrátane cesty II/563 v intraviláne mesta Nové Zámky, cesty II/580 v meste Šurany po križovatku s cestou I/75 v okrese Nové Zámky a cesty II/589 v úseku medzi obcami Pribeta v okrese Komárno a Kolta v okrese Nové Zámky.
Okrem nich kraj počíta s rekonštrukciou komunikácie II/511 Dolný Ohaj - Hurbanovo, prepájajúcu okresy Nové Zámky a Komárno. Tá je aktuálne pozastavená zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Etapovite budú pokračovať práce na úseku Drženice - hranica kraja v okrese Levice.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra (RSÚC), ktorá pre kraj zabezpečuje menšie opravy ciest a stavebnú údržbu, v rámci projektu Zvyšovanie bezpečnosti opraví ďalšie komunikácie II. a III. v hodnote viac ako jeden milión eur. Opravy zahŕňajú vozovky v úsekoch Sikenica - Lontov v okrese Levice, Malé Bedzany - Veľké Bedzany v okrese Topoľčany, Gbelce - Diva v okrese Nové Zámky, intravilánu Zlatnej na Ostrove v okrese Komárno a extravilánu Nitra - Janíkovce.
