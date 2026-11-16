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Prioritou primátora Starej Ľubovne je bývanie a odpadové hospodárstvo
Mestské zastupiteľstvo je zložené z 19 poslancov, pričom 12 z nich svoj post obhájilo, jeden sa vracia po prestávke a do lavíc zasadlo aj šesť nových poslancov.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 16. novembra (TASR) - Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko vstupuje do nového funkčného obdobia s cieľom využiť nasledujúce štyri roky čo najefektívnejšie a dokončiť približne 20 rozbehnutých projektov. V rozhovore pre TASR potvrdil, že hlavnou prioritou mesta je bytová politika, keďže o mestské nájomné byty je podľa neho obrovský záujem a prostredníctvom tohto systému bývania chcú prilákať a udržať mladých ľudí v meste. V pondelok sa uskutočnilo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom okrem primátora zložili sľub aj mestskí poslanci.
„Čaká nás od nového roka taktiež veľmi dôležitá téma, a to je odpadové hospodárstvo. Má začať platiť mechanicko-biologická úprava, čo výrazne zvýši náklady na likvidáciu komunálneho odpadu. Mesto Stará Ľubovňa to bude stáť približne 200.000 eur ročne, čo aj keď sme veľké mesto, je obrovské zvýšenie. Budeme sa s tým musieť popasovať a prijať určité aj optimalizačné opatrenia, aby sme tie náklady čo najviac tlačili smerom dole,“ skonštatoval Tomko, ktorý do funkcie primátora nastupuje štvrtýkrát po sebe.
Za prioritu považuje aj prípravu na nové programové obdobie. Zamerať sa chce aj na záver aktuálneho programového obdobia 2021 - 2027 a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu na čerpanie prípadných nedočerpaných alokácií. V tomto smere chce nadviazať úzku spoluprácu so štátom aj Prešovským samosprávnym krajom.
Mestské zastupiteľstvo je zložené z 19 poslancov, pričom 12 z nich svoj post obhájilo, jeden sa vracia po prestávke a do lavíc zasadlo aj šesť nových poslancov. Primátor pripúšťa rôzne názory, vníma však, že všetkým musí ísť hlavne o rozvoj mesta. „Už sme absolvovali spoločné pracovné stretnutie s takmer všetkými poslancami, kde sme si viac - menej na základe návrhu poslaneckých klubov dohodli zloženie komisií pri mestskom zastupiteľstve, rady škôl, dozorných rád a podobne,“ dodal Tomko.
V novozvolenom poslaneckom zbore je šesť nezávislých poslancov - Peter Bizovský, ktorý bude zastávať aj post viceprimátora, Miroslav Vrábeľ, Michal Filičko, Patrik Nemergut, Ján Nemergut a Adriana Landorová. Rastislav Stašák, Peter Hrebik, Michal Petrilák, František Orlovský, Filip Lampart, Karol Špes, Pavol Koneval a Daniel Vorobeľ budú zastupovať koalíciu KDH, Hnutie Slovensko a SaS. Marián Saloň, Katarína Tomková, Alena Konevalová, Klaudia Satkeová a Jaroslav Pavlík budú reprezentovať zoskupenie Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Najviac hlasov spomedzi kandidátov získal vo voľbách Aleš Solár, ktorý však bude naďalej zastávať post prednostu mestského úradu a v zastupiteľstve ho tak nahrádza Jaroslav Pavlík.
„Čaká nás od nového roka taktiež veľmi dôležitá téma, a to je odpadové hospodárstvo. Má začať platiť mechanicko-biologická úprava, čo výrazne zvýši náklady na likvidáciu komunálneho odpadu. Mesto Stará Ľubovňa to bude stáť približne 200.000 eur ročne, čo aj keď sme veľké mesto, je obrovské zvýšenie. Budeme sa s tým musieť popasovať a prijať určité aj optimalizačné opatrenia, aby sme tie náklady čo najviac tlačili smerom dole,“ skonštatoval Tomko, ktorý do funkcie primátora nastupuje štvrtýkrát po sebe.
Za prioritu považuje aj prípravu na nové programové obdobie. Zamerať sa chce aj na záver aktuálneho programového obdobia 2021 - 2027 a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu na čerpanie prípadných nedočerpaných alokácií. V tomto smere chce nadviazať úzku spoluprácu so štátom aj Prešovským samosprávnym krajom.
Mestské zastupiteľstvo je zložené z 19 poslancov, pričom 12 z nich svoj post obhájilo, jeden sa vracia po prestávke a do lavíc zasadlo aj šesť nových poslancov. Primátor pripúšťa rôzne názory, vníma však, že všetkým musí ísť hlavne o rozvoj mesta. „Už sme absolvovali spoločné pracovné stretnutie s takmer všetkými poslancami, kde sme si viac - menej na základe návrhu poslaneckých klubov dohodli zloženie komisií pri mestskom zastupiteľstve, rady škôl, dozorných rád a podobne,“ dodal Tomko.
V novozvolenom poslaneckom zbore je šesť nezávislých poslancov - Peter Bizovský, ktorý bude zastávať aj post viceprimátora, Miroslav Vrábeľ, Michal Filičko, Patrik Nemergut, Ján Nemergut a Adriana Landorová. Rastislav Stašák, Peter Hrebik, Michal Petrilák, František Orlovský, Filip Lampart, Karol Špes, Pavol Koneval a Daniel Vorobeľ budú zastupovať koalíciu KDH, Hnutie Slovensko a SaS. Marián Saloň, Katarína Tomková, Alena Konevalová, Klaudia Satkeová a Jaroslav Pavlík budú reprezentovať zoskupenie Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Najviac hlasov spomedzi kandidátov získal vo voľbách Aleš Solár, ktorý však bude naďalej zastávať post prednostu mestského úradu a v zastupiteľstve ho tak nahrádza Jaroslav Pavlík.