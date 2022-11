Prioritou primátorky Skalice je zjednotiť poslancov aj úradníkov

Skalica 28. novembra (TASR) – Prioritou novozvolenej primátorky mesta Skalica Oľgy Luptákovej je podľa jej slov zjednotiť poslancov aj pracovníkov úradu za spoločnú myšlienku. Pre TASR to uviedla po tom, ako sa ujala svojej funkcie.



Ako doplnila, je pre ňu záväzok, že jej vo voľbách prejavilo dôveru viac ako 2000 ľudí. "Ale úlohou primátora je, že zastupuje nielen tých, ktorí ma volili, ale aj tých ktorí ma nevolili. Takže mám zodpovednosť aj voči týmto obyvateľom mesta," uviedla primátorka.



Medzi najvýznamnejšie priority v novom volebnom období považuje parkovaciu politiku. "Už vo volebnom programe som spomínala viac zelene. Na dopravnom ihrisku by sa mohol vybudovať multifunkčný park, záležať bude na tom, či bude vypísaná výzva na zelené projekty. V tom prípade by sme sa určite uchádzali o financie na tento projekt. Nemožno zabúdať ani na čistotu v meste, ale aj nájomné bývanie," doplnila Luptáková.



Podľa jej slov bude jej snahou presadzovať aj nápady, s ktorými prídu samotní poslanci. "Mám záujem, aby boli poslanci aktívni a aby prichádzali s vlastnými návrhmi. Takisto chcem ísť cestou energetickej sebestačnosti. Ak sa bude dať, použiť fotovoltiku, najmä na zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či už ide o školské zariadenia, alebo zariadenie pre seniorov. Na mestskom úrade táto možnosť neprichádza do úvahy, keďže sme v centrálnej pamiatkovej zóne," informovala primátorka.



"Čo sa týka ľudskej stránky, chcem priniesť viac pokoja do každodenného procesu. Budem sa snažiť zlepšiť internú komunikáciu a prinavrátiť kultúru do mestského zastupiteľstva," doplnila Luptáková.