Prioritou Múzea ukrajinskej kultúry je obnova Galérie Dezidera Millyho

Svidník 1. mája (TASR) - Rekonštrukcia barokového kaštieľa z 18. storočia, sídla Galérie Dezidera Millyho, je prioritou Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku. Okrem toho majú v pláne opravu striech jednotlivých objektov v skanzene.uviedol pre TASR riaditeľ SNM - MUK vo Svidníku Jaroslav Džoganík.Na viac ako 30-ročnom objekte vstupného areálu v skanzene už vymenili strechu a vnútorné priestory by chceli upraviť na depozitáre. Prioritou je pre nich však rekonštrukcia budovy Galérie Dezidera Millyho.povedal Džoganík.priblížil Džoganík.Ako povedal, chceli by tiež vynoviť vonkajšiu fasádu kultúrno-historickej expozície v centre mesta. Z dôvodu zatekania do vstupného priestoru jednotlivých usadlostí v skanzene cez poškodené strechy pristúpili k svojpomocnej oprave konštrukcie strešných vikierov, výmene slamených snopiek - kyčiek, v ktorej chcú pokračovať.skonštatoval Džoganík s tým, že v rámci rekonštrukcií plánujú opraviť aj mlyn.dodal Džoganík.