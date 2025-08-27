< sekcia Regióny
Prioritou stredných škôl Trnavského kraja je bezpečnosť
Riaditelia 44 stredných škôl zriaďovaných krajom sa na tom zhodli pred začiatkom školského roka na pracovnej porade.
Autor TASR
Trnava 27. augusta (TASR) - Prioritou stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je bezpečnosť. Študentom chcú priniesť aj lepšie prostredie a dostupnú psychologickú pomoc. Riaditelia 44 stredných škôl zriaďovaných krajom sa na tom zhodli pred začiatkom školského roka na pracovnej porade. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
Stredné školstvo patrí medzi najväčšie kompetencie samosprávneho kraja. „A pre mňa aj medzi tie najdôležitejšie, lebo formujeme budúcnosť mladých ľudí. Preto som prišiel medzi riaditeľky a riaditeľov 44 župných stredných škôl. Zaujímal som sa, ako sú schopní reagovať na bezpečnostné výzvy a v spolupráci so štátnymi orgánmi vytvárať prostredie bez strachu. Uistili ma, že sú na nový školský rok pripravení,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kraj zrekonštruoval viaceré športoviská a telocvične. Na polovici škôl odstránil bariéry a aktuálne sa zameriava na obnovu laboratórií pre prírodovedné predmety. Modernizujú sa aj školské jedálne a internáty. Svoje školy bude kraj prezentovať na októbrovom festivale Kam na strednú, ktorý sa uskutoční v troch mestách.
„Každoročne vylepšujeme balíky župných výhod. Študentom v systéme duálneho vzdelávania či v nedostatkových odboroch ponúkame benefity, ako mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch. Učitelia môžu získať príspevky na ubytovanie či ďalšie vzdelávanie,“ doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2025/2026 zapojí 24 stredných škôl, z toho 18 krajských a šesť súkromných. Medzi podporované odbory patria profesie ako chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, farmárstvo v rámci agropodnikania, murár, biotechnológia a farmakológia, mäsiar či krajčírstvo - dámske odevy. Od minulého školského roka sa ponuka rozšírila aj o odbor mechanik nastavovač.
