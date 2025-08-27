Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Prioritou stredných škôl Trnavského kraja je bezpečnosť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Riaditelia 44 stredných škôl zriaďovaných krajom sa na tom zhodli pred začiatkom školského roka na pracovnej porade.

Autor TASR
Trnava 27. augusta (TASR) - Prioritou stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je bezpečnosť. Študentom chcú priniesť aj lepšie prostredie a dostupnú psychologickú pomoc. Riaditelia 44 stredných škôl zriaďovaných krajom sa na tom zhodli pred začiatkom školského roka na pracovnej porade. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

Stredné školstvo patrí medzi najväčšie kompetencie samosprávneho kraja. „A pre mňa aj medzi tie najdôležitejšie, lebo formujeme budúcnosť mladých ľudí. Preto som prišiel medzi riaditeľky a riaditeľov 44 župných stredných škôl. Zaujímal som sa, ako sú schopní reagovať na bezpečnostné výzvy a v spolupráci so štátnymi orgánmi vytvárať prostredie bez strachu. Uistili ma, že sú na nový školský rok pripravení,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Kraj zrekonštruoval viaceré športoviská a telocvične. Na polovici škôl odstránil bariéry a aktuálne sa zameriava na obnovu laboratórií pre prírodovedné predmety. Modernizujú sa aj školské jedálne a internáty. Svoje školy bude kraj prezentovať na októbrovom festivale Kam na strednú, ktorý sa uskutoční v troch mestách.

Každoročne vylepšujeme balíky župných výhod. Študentom v systéme duálneho vzdelávania či v nedostatkových odboroch ponúkame benefity, ako mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch. Učitelia môžu získať príspevky na ubytovanie či ďalšie vzdelávanie,“ doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2025/2026 zapojí 24 stredných škôl, z toho 18 krajských a šesť súkromných. Medzi podporované odbory patria profesie ako chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, farmárstvo v rámci agropodnikania, murár, biotechnológia a farmakológia, mäsiar či krajčírstvo - dámske odevy. Od minulého školského roka sa ponuka rozšírila aj o odbor mechanik nastavovač.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb