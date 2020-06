Stavali garáž, našli 6000 rokov staré kostry

Šelpice 16. júna (TASR) – Zriedkavý nález dvoch hrobov sa podaril pri budovaní montážnej jamy garáže v obci Šelpice pri Trnave. Keď jej majitelia našli v jame kostrové pozostatky, privolali políciu. Ukázalo sa však, že prípad nepatrí jej, ale archeológom. Dvoch ľudí tam pochovali pred vyše 6000 rokmi. Informoval o tom archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava Matúš Sládok.



"Miesto sme preskúmali spolu s archeológom Západoslovenského múzea Andrejom Sabovom. V prvom hrobe bol pochovaný jedinec v skrčenej polohe s hlavou na západ a nohami na východ. Našli sme aj kamenný predmet, pravdepodobne surovinu na výrobu štiepaných nástrojov a niekoľko črepov," uviedol Sládok. V druhom bolo uložené dieťa veľmi nízkeho veku a dve ulity slimáka, no z kostričky sa nezachovalo takmer nič.



Pozoruhodným bol podľa Sládoka na náleze mimoriadne zachovalý stav nájdených kostí prvého hrobu, ktoré až budili dojem, že sú staré iba niekoľko sto rokov a skutočnosť, že pochovaní boli zaradení do ludanickej skupiny (4400 – 4000 p. n. l.) lengyelskej kultúry neskorej doby kamennej-eneolitu, čo sa na území kraja stáva iba výnimočne.



"Časť tohto pohrebiska sa zistila už v roku 1992, kedy na vedľajšom pozemku narazili pri kopaní pivnice pod prístavbu tiež na dva hroby," dodal Sládok. Hroby ludanickej skupiny sa v Trnavskom kraji našli zatiaľ iba na troch miestach.



"Nálezy ľudských kostrových ostatkov nálezcovia často oznamujú polícii, lebo sa domnievajú, že by mohlo ísť o obeť trestného činu či nezvestnú osobu. Takéto nálezy sú však často archeologickej povahy," konštatoval Sládok.



Ak sa aj neskôr o nich archeológovia dozvedeli, miesta nálezov sa už nedali preskúmať, lebo boli zničené alebo neprístupné. Na základe iniciatívy pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Trnava a Nitra a odboru archeológie Pamiatkového úradu SR v spolupráci s políciou v poslednom období niekoľkonásobne stúpol počet ohlásených nálezov pamiatkarom, čoho je dôkazom aj nález zo Šelpíc.



"Dozvedáme sa tak aj o úplne nových náleziskách, lebo často si občania pri stavebnej či inej činnosti všimnú práve ľudské kosti ako jediné z archeologických nálezov," uzavrel Sládok.