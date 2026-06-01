Prípad munície v košickom byte: Začalo sa trestné stíhanie
Autor TASR
Košice 1. júna (TASR) - Polícia začala v súvislosti s nálezom munície v jednom z košických bytov trestné stíhanie. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová. Polícia na tiesňovej linke 158 prijala v nedeľu (31. 5.) oznámenie, že mladistvá osoba si mala v jednom z bytov bez povolenia zadovážiť a prechovávať delostreleckú mínu, ručný granát a náboj kalibru 30 milimetrov. Muníciu podľa informácií mala nájsť v lesnom poraste horského priechodu Dargov. Pre nález bolo podvečer nutné evakuovať takmer 50 obyvateľov bytového domu.
„Policajti okamžite vykonali všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti obyvateľov. Ihneď po ich príchode na miesto bola z preventívnych dôvodov v spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami vykonaná evakuácia,“ uviedla hovorkyňa. Policajti miesto udalosti zabezpečili, aby zamedzili vstup nepovolaných osôb do blízkosti a zabránili tak prípadným škodám na živote, zdraví či majetku. Pre obyvateľov, ktorí z bezpečnostných dôvodov opustili svoje obydlie, boli pripravené aj evakuačné autobusy Hasičského a záchranného zboru. Naspäť do svojich príbytkov sa mohli vrátiť krátko po 20.00 h, keď bola evakuácia ukončená.
„Na miesto bol vyslaný aj policajný pyrotechnik aj expert z kriminalisticko-expertízneho ústavu. Pyrotechnik delostreleckú mínu prevzal na ďalšie zneškodnenie,“ dodala Ivanová.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Do konania budú pribratí aj znalci a budú vypracované znalecké posudky.
Polícia v súvislosti s prípadom upozorňuje verejnosť, aby s nájdenou muníciou alebo predmetom, ktorý ju pripomína, nemanipulovala, nebrala ju do rúk a ani ju nepresúvala na iné miesto. „Namiesto toho okamžite kontaktujte políciu na známom bezplatnom telefónnom čísle 158,“ apeluje Ivanová.
