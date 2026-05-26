PRÍPAD NÁSILNEJ SMRTI V NITRE: Zadržali podozrivého
Telo mŕtveho muža bol nájdené neďaleko obchodného centra pri rieke Nitra.
Autor TASR
Nitra 26. mája (TASR) - Nitrianski kriminalisti zadržali 38-ročného muža v súvislosti s prípadom násilnej smrti, ku ktorej došlo 22. mája na Napervillskej ulici v Nitre. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Telo mŕtveho muža bol nájdené neďaleko obchodného centra pri rieke Nitra. „Na základe vykonaného vyšetrovania a získaných dôkazov sa podarilo policajtom v krátkom čase stotožniť a následne zadržať podozrivú osobu. Vyšetrovateľ vzniesol mužovi obvinenie zo zločinu zabitia,“ uviedla polícia.
