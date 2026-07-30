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Prípad streľby a policajného zásahu v Petržalke z mája stále vyšetrujú
Ako polícia vo vyjadrení pripomenula, obvinený je stíhaný väzobne.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Polícia naďalej vyšetruje prípad policajného zásahu, streľby a nárazu auta do fontány v bratislavskej Petržalke zo začiatku mája. K 13. júlu však zastavila vyšetrovanie trestného činu útoku na verejného činiteľa. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že vyšetrovanie prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súbehu s prečinom ohrozovania pod vplyvom návykovej látky naďalej pokračuje.
Ako Šimková vo vyjadrení pripomenula, obvinený je stíhaný väzobne. O prípad sa zaujímal aj Úrad inšpekčnej služby. „Vo veci boli vykonané všetky potrebné úkony, pričom sa momentálne čaká na výsledky znaleckého skúmania. Po ich doručení bude stanovený ďalší postup vo veci,“ poukázala v odpovedi na otázku TASR hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
Na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke narazilo začiatkom mája osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Pri udalosti nebol nikto zranený. Mestský súd Bratislava I zobral o dva dni na to 36-ročného muža do väzby.
Ako Šimková vo vyjadrení pripomenula, obvinený je stíhaný väzobne. O prípad sa zaujímal aj Úrad inšpekčnej služby. „Vo veci boli vykonané všetky potrebné úkony, pričom sa momentálne čaká na výsledky znaleckého skúmania. Po ich doručení bude stanovený ďalší postup vo veci,“ poukázala v odpovedi na otázku TASR hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
Na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke narazilo začiatkom mája osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Pri udalosti nebol nikto zranený. Mestský súd Bratislava I zobral o dva dni na to 36-ročného muža do väzby.