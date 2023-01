Prípad štyroch mŕtvych v byte v Michalovciach vyšetrujú ako vraždu

Michalovce 18. januára (TASR) - Obhliadkou miesta činu začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy. V súvislosti so štyrmi osobami bez známok života, ktoré našli v utorok (17. 1.) podvečer v jednom z bytov v Michalovciach, o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



Po oznámení na tiesňovej linke našli policajti v byte telá dvoch dospelých osôb a dvoch detí. "Ulicami mesta Michalovce sa okamžite začali šíriť špekulácie, dohady a dezinformácie o tom, čo sa za dverami bytu vlastne stalo a či údajný vrah naďalej nebehá po slobode. Je nevyhnutné upokojiť širokú verejnosť, že podľa doposiaľ získaných, zhromaždených a vyhodnotených informácií ide o rodinnú tragédiu," uviedla. Kedy, akým spôsobom, za akých okolností a prečo k nej vlastne došlo sú predmetom ďalšieho, rozsiahleho vyšetrovania.



Poznamenala, že dokumentovanie takejto tragédie je mimoriadne náročné a zdĺhavé. Policajti zaisťovali stopy a dôkazy do skorých ranných hodín, všetky putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. "Vyšetrovanie prípadov má svoje postupy, v tomto prípade ide aj o mimoriadne citlivý prípad a zverejnenie akýchkoľvek, hoci aj čiastkových informácií, môže zmariť alebo sťažiť ďalší postup vo vyšetrovaní," dodala s tým, že ak zistia informácie, ktoré bude možné verejnosti poskytnúť, zverejnia ich hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.