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Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí už skúma prokuratúra
Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici.
Autor TASR
Spišské Podhradie 23. júla (TASR) - Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí, pri ktorej v apríli 2024 prišli o život tri mladé dievčatá, už skúma prokuratúra. Andrea Kmeťová z Krajskej prokuratúry v Košiciach pre TASR potvrdila, že okresnej prokuratúre doručili vyšetrovací spis. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Vozidlo sa náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže.
Obhajca pritom ešte na jar navrhol v štádiu skráteného vyšetrovania doplniť dokazovanie. Konkrétne požadoval opätovný výsluch znalca k výsledkom znaleckého skúmania, čomu vyšetrovateľ Policajného zboru vyhovel.
„Okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves, ktorá v predmetnej trestnej veci vykonáva dozor, bol po ukončení vyšetrovania doručený vyšetrovací spis spolu s návrhom na podanie obžaloby súdu. Po preštudovaní vyšetrovacieho spisu dozorovým prokurátorom bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ uviedla hovorkyňa.
Tragická nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.
Obhajca pritom ešte na jar navrhol v štádiu skráteného vyšetrovania doplniť dokazovanie. Konkrétne požadoval opätovný výsluch znalca k výsledkom znaleckého skúmania, čomu vyšetrovateľ Policajného zboru vyhovel.
„Okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves, ktorá v predmetnej trestnej veci vykonáva dozor, bol po ukončení vyšetrovania doručený vyšetrovací spis spolu s návrhom na podanie obžaloby súdu. Po preštudovaní vyšetrovacieho spisu dozorovým prokurátorom bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ uviedla hovorkyňa.
Tragická nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.