Prípad únosu študentky Sone: Vypovedala znalkyňa z odboru psychológie
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone vypovedala v piatok pred Mestským súdom Bratislava I znalkyňa z odboru psychológie. Poskytnúť mala osobnostný profil obžalovaného Iva P. Takisto vypovedala svedkyňa, obe však s vylúčením verejnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré médiám po pojednávaní poskytol predseda senátu Branislav Harabin.
Priblížil, že aj na ďalších hlavných pojednávaniach majú vypovedať znalci. Rovnako majú čítať svedecké výpovede z prípravného konania a vykonať ďalšie listinné dôkazy. Najbližší termín hlavného pojednávania je naplánovaný na 26. februára.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
V apríli 2024 zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári 2025 rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári minulého roka konštatoval porušenie práv študentky Sone. ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.
