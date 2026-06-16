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Prípad vraždy expolicajta z roku 2009 sa vracia na prvostupňový súd
Podľa znalcov zomrel Vladimír K. na následky ťažkých zranení brucha a srdca, ktoré mal utrpieť na Vianoce 2009 v bare v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Prípad vraždy expolicajta v bratislavskej Vrakuni z roku 2009 má opätovne prejednať a následne rozhodnúť prvostupňový súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, podľa ktorého je termín hlavného pojednávania na Mestskom súde Bratislava I naplánovaný na 16. júla. Obžalobe z vraždy čelí Matej H.
Podľa znalcov zomrel Vladimír K. na následky ťažkých zranení brucha a srdca, ktoré mal utrpieť na Vianoce 2009 v bare v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Podozrivý Matej H. sa rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku.
Mateja H. už dvakrát okresný súd odsúdil na 15 rokov väzenia, no odvolací súd vždy vrátil prípad späť pre viaceré procesné pochybenia. V máji 2019 bola vec pridelená novému zákonnému sudcovi. V marci 2025 pridelili prípad opäť novému sudcovi.
Mestský súd Bratislava I odsúdil koncom júna minulého roka Mateja H. v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu takisto uložil ochranný dohľad na jeden rok. Rovnako ho zaviazal nahradiť poškodenému škodu vo výške viac ako 6200 eur.
Krajský súd v Bratislave vrátil prípad vo februári po tretíkrát na prvostupňový súd. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že rozsudok Mestského súdu Bratislava I z júna 2025 je nepreskúmateľný a založený na špekulatívnych úvahách. Prvostupňový súd sa takisto podľa odvolacieho súdu nevysporiadal s obhajobou a ani s motívom skutku.
Podľa znalcov zomrel Vladimír K. na následky ťažkých zranení brucha a srdca, ktoré mal utrpieť na Vianoce 2009 v bare v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Podozrivý Matej H. sa rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku.
Mateja H. už dvakrát okresný súd odsúdil na 15 rokov väzenia, no odvolací súd vždy vrátil prípad späť pre viaceré procesné pochybenia. V máji 2019 bola vec pridelená novému zákonnému sudcovi. V marci 2025 pridelili prípad opäť novému sudcovi.
Mestský súd Bratislava I odsúdil koncom júna minulého roka Mateja H. v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu takisto uložil ochranný dohľad na jeden rok. Rovnako ho zaviazal nahradiť poškodenému škodu vo výške viac ako 6200 eur.
Krajský súd v Bratislave vrátil prípad vo februári po tretíkrát na prvostupňový súd. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že rozsudok Mestského súdu Bratislava I z júna 2025 je nepreskúmateľný a založený na špekulatívnych úvahách. Prvostupňový súd sa takisto podľa odvolacieho súdu nevysporiadal s obhajobou a ani s motívom skutku.