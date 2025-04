Prípad vraždy s obvineným Portugalcom je už na súde v Žiline

Žilina 7. apríla (TASR) - Kauza vlaňajšej augustovej vraždy v Liptovskom Mikuláši, z ktorej je obvinený 17-ročný mladík z Portugalska, je už na Okresnom súde v Žiline. Ako pre TASR potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles, obžaloba bola podaná začiatkom marca.



„Na obvineného mladistvého občana Portugalska podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Žiline obžalobu na súd dňa 5. marca 2025 pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Vo veci súd rozhodol o ponechaní obvineného vo väzbe po podaní obžaloby a nariadil termín hlavného pojednávania,“ informoval Kokles.



Sudca vytýčil na 31. marca hlavné pojednávanie, ale to bolo zrušené. „Okresný súd Žilina zrušil hlavné pojednávanie z dôvodu, že bol podaný opravný prostriedok voči uzneseniu súdu zo dňa 27. marca 2025 týkajúceho sa väzby obžalovaného. Spisový materiál bolo teda potrebné predložiť Krajskému súdu v Žiline na rozhodnutie,“ vysvetlila hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská. Podľa rozpisu hlavných pojednávaní by sa v kauze malo začať pojednávať 15. apríla.



Tragédia sa odohrala 18. augusta 2024 v skorých ranných hodinách v jednom z liptovskomikulášskych nočných barov. Podľa polície tu mladík z Portugalska po vzájomnom konflikte nožom pobodal 24-ročného muža a spôsobil mu zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol.