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Prípad vraždy ženy v Gelnici: Kontrola nepreukázala pochybenia polície
Kontrola mala preveriť dodržanie služobných postupov, najmä v súvislosti s informovaním Zuzany V. o prepustení jej manžela z výkonu väzby.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 29. júna (TASR) - Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tieto závery však podľa Maškarovej nijako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým.
Kontrola mala preveriť dodržanie služobných postupov, najmä v súvislosti s informovaním Zuzany V. o prepustení jej manžela z výkonu väzby. Kontrola sa zároveň zamerala na preverenie, či policajti v období od 9. júna, keď bol muž prepustený z väzby, do 20. júna, keď došlo k tragédii, vykonali všetky úkony podľa zákona a interných predpisov. „Súčasťou preverovania bolo aj zistenie, či príslušníci PZ prijali v uvedenom období oznámenie zo strany poškodenej alebo jej prípadný podnet o zabezpečenie ochrany života a zdravia,“ informovala prezidentka PZ.
„Zo strany príslušníkov PZ, ktorí sa prípadom zaoberali, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov,“ uviedla v stanovisku Maškarová s tým, že ide o záver komplexného vyhodnotenia všetkých relevantných podkladov nezávislým odborným útvarom a kontrolným orgánom.
Kontrola nepreukázala porušenie zákona o štátnej službe príslušníkov PZ s prihliadnutím na ustanovenia Trestného poriadku. Podľa kontroly sa neporušili ani iné predpisy, vrátane nariadenia ministerstva vnútra o odhaľovaní trestných činov a postupe v trestnom konaní. „Rovnako nebolo zistené porušenie postupu upraveného usmernením prezidenta PZ pri zasielaní informácií o obetiach domáceho násilia intervenčným centrám ani porušenie metodiky PZ pre riešenie prípadov domáceho násilia,“ zdôraznila policajná prezidentka. PZ neeviduje od poškodenej ani od inej osoby žiadne oznámenie, podnet alebo žiadosť týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
Policajná prezidentka tiež ozrejmila, že páchateľa 21. februára policajti zadržali do dvoch hodín od prijatia oznámenia. „Už nasledujúci deň, 22. februára 2026, po vznesení obvinenia pre prečin nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe, podala poverená príslušníčka Obvodného oddelenia PZ Gelnica bezodkladne prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podnet na väzobné stíhanie obvineného, keďže existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti,“ vysvetlila s tým, že 24. februára sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby. „V ten istý deň, 24. februára 2026, doručilo Obvodné oddelenie PZ Gelnica príslušnému intervenčnému centru úradný záznam na účely poskytnutia pomoci obeti trestného činu, pričom jeho prijatie bolo intervenčným centrom potvrdené. Kontrola zároveň preukázala, že intervenčné centrum poškodenú kontaktovalo s cieľom poskytnúť jej odbornú pomoc,“ dodala policajná prezidentka.
Vyšetrovateľka kriminálnej polície 15. mája 2026, teda v zákonom stanovenej lehote, podala návrh na podanie obžaloby prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. „Dňa 17. júna 2026 bol do vyšetrovacieho spisu doručený trestný rozkaz Okresného súdu Spišská Nová Ves vydaný 9. júna 2026,“ doplnila Maškarová.
Zdôraznila tiež, že v roku 2025 príslušníci PZ vykonali 1167 vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia a poskytli tak pomoc viac ako tisícke obetí domáceho násilia. „Zároveň chcem deklarovať, že naďalej budeme prijímať opatrenia, ktoré prispejú k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti,“ uviedla Maškarová. Rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, vyjadrila policajná prezidentka v mene príslušníkov PZ úprimnú a hlbokú sústrasť. „Verím, že dôsledné preverenie postupu polície prispelo aspoň čiastočne k zodpovedaniu niektorých otázok súvisiacich s okolnosťami tejto tragickej udalosti. Zároveň ubezpečujem verejnosť, že PZ bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby ochrana obetí domáceho násilia bola čo najúčinnejšia,“ dodala.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne.
Kontrola mala preveriť dodržanie služobných postupov, najmä v súvislosti s informovaním Zuzany V. o prepustení jej manžela z výkonu väzby. Kontrola sa zároveň zamerala na preverenie, či policajti v období od 9. júna, keď bol muž prepustený z väzby, do 20. júna, keď došlo k tragédii, vykonali všetky úkony podľa zákona a interných predpisov. „Súčasťou preverovania bolo aj zistenie, či príslušníci PZ prijali v uvedenom období oznámenie zo strany poškodenej alebo jej prípadný podnet o zabezpečenie ochrany života a zdravia,“ informovala prezidentka PZ.
„Zo strany príslušníkov PZ, ktorí sa prípadom zaoberali, nedošlo k porušeniu služobných povinností ani právnych predpisov,“ uviedla v stanovisku Maškarová s tým, že ide o záver komplexného vyhodnotenia všetkých relevantných podkladov nezávislým odborným útvarom a kontrolným orgánom.
Kontrola nepreukázala porušenie zákona o štátnej službe príslušníkov PZ s prihliadnutím na ustanovenia Trestného poriadku. Podľa kontroly sa neporušili ani iné predpisy, vrátane nariadenia ministerstva vnútra o odhaľovaní trestných činov a postupe v trestnom konaní. „Rovnako nebolo zistené porušenie postupu upraveného usmernením prezidenta PZ pri zasielaní informácií o obetiach domáceho násilia intervenčným centrám ani porušenie metodiky PZ pre riešenie prípadov domáceho násilia,“ zdôraznila policajná prezidentka. PZ neeviduje od poškodenej ani od inej osoby žiadne oznámenie, podnet alebo žiadosť týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
Policajná prezidentka tiež ozrejmila, že páchateľa 21. februára policajti zadržali do dvoch hodín od prijatia oznámenia. „Už nasledujúci deň, 22. februára 2026, po vznesení obvinenia pre prečin nebezpečného vyhrážania na chránenej osobe, podala poverená príslušníčka Obvodného oddelenia PZ Gelnica bezodkladne prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podnet na väzobné stíhanie obvineného, keďže existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti,“ vysvetlila s tým, že 24. februára sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby. „V ten istý deň, 24. februára 2026, doručilo Obvodné oddelenie PZ Gelnica príslušnému intervenčnému centru úradný záznam na účely poskytnutia pomoci obeti trestného činu, pričom jeho prijatie bolo intervenčným centrom potvrdené. Kontrola zároveň preukázala, že intervenčné centrum poškodenú kontaktovalo s cieľom poskytnúť jej odbornú pomoc,“ dodala policajná prezidentka.
Vyšetrovateľka kriminálnej polície 15. mája 2026, teda v zákonom stanovenej lehote, podala návrh na podanie obžaloby prokurátorovi Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. „Dňa 17. júna 2026 bol do vyšetrovacieho spisu doručený trestný rozkaz Okresného súdu Spišská Nová Ves vydaný 9. júna 2026,“ doplnila Maškarová.
Zdôraznila tiež, že v roku 2025 príslušníci PZ vykonali 1167 vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia a poskytli tak pomoc viac ako tisícke obetí domáceho násilia. „Zároveň chcem deklarovať, že naďalej budeme prijímať opatrenia, ktoré prispejú k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti,“ uviedla Maškarová. Rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, vyjadrila policajná prezidentka v mene príslušníkov PZ úprimnú a hlbokú sústrasť. „Verím, že dôsledné preverenie postupu polície prispelo aspoň čiastočne k zodpovedaniu niektorých otázok súvisiacich s okolnosťami tejto tragickej udalosti. Zároveň ubezpečujem verejnosť, že PZ bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby ochrana obetí domáceho násilia bola čo najúčinnejšia,“ dodala.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne.