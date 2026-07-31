< sekcia Regióny
Prípadom nezvestného chlapca z Huncoviec sa zaoberá sociálna kuratela
Trojročné dieťa sa malo stratiť v pondelok (27. 7.) dopoludnia v kukuričnom poli pri obci Huncovce.
Autor TASR
Huncovce 31. júla (TASR) - Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla polícia a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vykonávajú preverovanie a vyšetrovanie veci v súvislosti s nezvestnosťou maloletej osoby,“ uviedla pre TASR prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
V záujme ochrany osobných údajov maloletej osoby nebude poskytovať bližšie informácie ani ÚPSVaR. Pre TASR však uviedlo, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „eviduje predmetný incident“.
Vo všeobecnosti dodal, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Zisťuje, či nie sú maloleté osoby vystavené vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich život, zdravie alebo zdravý vývin, pričom aktívne spolupracuje so štátnymi inštitúciami.
Trojročné dieťa sa malo stratiť v pondelok (27. 7.) dopoludnia v kukuričnom poli pri obci Huncovce. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese v utorok (28. 7.) popoludní. Pri hľadaní okrem polície pomáhali aj hasiči, horskí záchranári a množstvo dobrovoľníkov. Do pátrania boli tiež nasadené drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá aj ručné termovízne prostriedky či štvorkolky.
„Policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vykonávajú preverovanie a vyšetrovanie veci v súvislosti s nezvestnosťou maloletej osoby,“ uviedla pre TASR prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
V záujme ochrany osobných údajov maloletej osoby nebude poskytovať bližšie informácie ani ÚPSVaR. Pre TASR však uviedlo, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „eviduje predmetný incident“.
Vo všeobecnosti dodal, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Zisťuje, či nie sú maloleté osoby vystavené vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich život, zdravie alebo zdravý vývin, pričom aktívne spolupracuje so štátnymi inštitúciami.
Trojročné dieťa sa malo stratiť v pondelok (27. 7.) dopoludnia v kukuričnom poli pri obci Huncovce. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese v utorok (28. 7.) popoludní. Pri hľadaní okrem polície pomáhali aj hasiči, horskí záchranári a množstvo dobrovoľníkov. Do pátrania boli tiež nasadené drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá aj ručné termovízne prostriedky či štvorkolky.