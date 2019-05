Prípadom rómskeho dievčaťa na prijímaní sa zaoberá NAKA

TASR v sobotu (25.5.) informovala, že niektorí rodičia detí si neželali, aby rómske dievča sedelo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave počas obradu v lavici s ostatnými deťmi.

Trnava 27. mája (TASR) - Medializovaný prípad rómskeho dievčaťa, ktoré nechceli pustiť v kostole v Trnave do spoločnej lavice k ostatným deťom na prvom svätom prijímaní, rieši Národná kriminálna agentúra (NAKA). Oznámila to v pondelok polícia na svojom profile na sociálnej sieti.



TASR v sobotu (25.5.) informovala, že niektorí rodičia detí si neželali, aby rómske dievča sedelo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave počas obradu v lavici s ostatnými deťmi. Zasadací poriadok bol pripravený podľa toho, rodičia dostali aj ponuku, aby dievča absolvovalo obrad individuálne. Prijímanie v sobotu v bazilike absolvoval aj syn predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. Ten sa o probléme dozvedel až vchádzajúc do baziliky. Kontaktoval kaplána a povedal mu, že „preňho je takýto príklad segregácie neprípustný“ a bol by rád, keby kaplán súhlasil s tým, že dievča bude sedieť spolu s jej rovesníčkami. Nakoniec sa tak stalo.



V pondelok k prípadu vydala vyhlásenie aj príslušná Farnosť Trnava – sv. Mikuláša. "V katolíckej cirkvi sa venuje dňu prvého svätého prijímania detí dlhodobá príprava, vzťahuje sa aj na nácvik samotnej slávnosti. Matka rómskeho dieťaťa prišla na farský úrad požiadať, aby jej dcéra mohla pristúpiť na prvé sväté prijímanie 25. mája 2019, prišla však asi týždeň pred slávnosťou. Treba podotknúť, že dievčatko, štvrtáčka, pochádza z inej farnosti a z úplne inej školy, než ktorá mala v bazilike naplánovaný termín. Napriek tomu, že sa dieťa uplynulý školský rok nepripravovalo spolu s ostatnými deťmi na túto slávnosť, farár farnosti chcel rodine vyjsť v ústrety práve preto, že išlo o rómske dieťa. Vyžiadal si však najprv vyjadrenie katechétu, ktorý dievčatko učil predchádzajúce dva roky, či ho považuje za pripravené. Po jeho pozitívnom svedectve rozhodol, že dieťa sa môže zaradiť do turnusu," uvádza sa vo vyhlásení farnosti.



Problém, ako sa ďalej píše, "však nastal pri poslednom nácviku detí v piatok 24. mája". "Správca farnosti jasne reagoval pred rodičmi, že si praje, aby dieťa išlo s ostatnými. Zasadací poriadok ho dal miesto, na ktorom malo sedieť, nie kvôli diskriminácii, čo dôrazne odmietame, ale pretože sa prihlásilo neskoro a nezúčastňovalo sa predtým na prípravách a nácvikoch. Napriek nepríjemným reakciám niektorých rodičov v sobotu ráno kňaz rozhodol, že dievčatko bude sedieť medzi ostatnými deťmi. Celá slávnosť prvého svätého prijímania prebehla pokojne a dôstojne. Vyjadrujeme poľutovanie nad správaním sa rodičov, ktorí si v predvečer tohto významného dňa neželali, aby išlo dieťa z inej školy, z inej farnosti, spolu s ich deťmi na prvé sväté prijímanie a že spomedzi nich zazneli pravdepodobne aj nemiestne poznámky, ktoré sa protivia kresťanskému prikázaniu lásky. Kňazi aj katechéti farnosti sv. Mikuláša sa snažili zmierniť spor medzi protestujúcimi rodičmi na jednej strane a pobúrenou rodinou rómskeho dievčatka na strane druhej", uviedla farnosť vo vyhlásení.