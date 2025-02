Prípadom úmrtia bezdomovca v Bratislave sa zaoberá krajská polícia

Bratislava 4. februára (TASR) - Bratislavská krajská polícia prebrala od Úradu inšpekčnej služby prípad úmrtia človeka bez domova v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



Ukrajinský občan bol nájdený so zraneniami v oblasti hlavy v skorých ranných hodinách vo štvrtok (30. 1.) v blízkosti obchodného centra v Bratislave, pričom nasledujúci deň zraneniam podľahol. Polícia začala v tejto veci trestné stíhanie pre zločin zabitia. "Keďže vyšetrovanie intenzívne pokračuje, bližšie informácie k prípadu poskytneme akonáhle to procesná situácia umožní," uviedol hovorca.



Obchodné centrum Nivy v Bratislave v tejto súvislosti odmietlo medializované tvrdenia o násilí bezpečnostnej služby na človeku bez domova. Centrum tvrdilo, že muž bol počas jedného dňa zadržaný dvakrát a zakaždým ho "v plnom zdraví" odovzdali polícii. Dokazovať to majú aj kamerové záznamy.