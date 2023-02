Prípojka vodovodu v obci Ozdín by sa mala zrealizovať tento rok

Ozdín 7. februára (TASR) – Aj keď sa to vlani nepodarilo, vedenie obce Ozdín v okrese Poltár počíta, že tento rok už zrealizuje plánovaný projekt prísunu pitnej vody pre asi 130 obyvateľov do miestnej časti Bystrička. Tamojšie studne totiž pri rozboroch vody vykazujú kontamináciu zdraviu škodlivých látok.



"Na realizáciu máme schválených viac ako 111.866 eur z Ministerstva vnútra SR, v rámci programu pomoci pre marginalizované rómske komunity," uviedol pre TASR starosta Pavel Salva.



V Bystričke žije takmer polovica obyvateľov obce, pričom značnú časť z nich tvoria Rómovia. Na stavbu už majú vydané aj povolenie. Z hlavnej vetvy vodovodu, ktorá ide z neďalekej priehrady Málinec, by sa mala zriadiť prípojka s výdajným miestom.



Obecnej samospráve sa aj napriek pandemickej situácii v rokoch 2020 a 2021 podarilo zrealizovať viacero dôležitých projektov. "Predovšetkým sa v réžii Banskobystrického samosprávneho kraja zrekonštruoval dôležitý a značne poškodený takmer štvorkilometrový úsek cesty medzi Turíčkami a Ozdínom. Z vlastných zdrojov sme obnovili aj niektoré obecné cesty," pripomenul starosta.



V roku 2021 sa venovali aj obnove obecného úradu, na ktorého zateplenie a zmenu vykurovania získali z Envirofondu 120.000 eur. Zrekonštruovali tiež interiér spoločenského domu, kde dostali príspevok z Úradu vlády SR vo výške približne 54.000 eur.