Pripomenú si výročie položenia základného kameňa prvej budovy SNM
Autor TASR
Martin 8. augusta (TASR) - Stretnutím so zberateľmi, pestovateľmi a chovateľmi, ale i výstavou fotografií si v piatok v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine pripomenú výročie položenia základného kameňa Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. Informovala o tom PR manažérka múzea Milena Kiripolská.
Základný kameň prvej účelovej budovy SNM v Martine posvätil 8. augusta 1906 rímskokatolícky kňaz, archeológ, geológ, paleontológ, historik, botanik a etnograf Andrej Kmeť, po ktorom nesie múzeum názov. Pamätný deň si pripomenú od 10.00 do 13.00 h.
„Návštevníkov čaká stretnutie so zberateľmi minerálov, pestovateľmi exotických rastlín či chovateľmi exotických zvierat. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne – od maľovaniek až po vyrábanie kvetov a zvierat z ekologických materiálov. Najmenší návštevníci si odnesú malý suvenír v podobe farebného balónika a sladkosti,“ uviedla Kiripolská.
