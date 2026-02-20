< sekcia Regióny
Pripomenuli si 90. výročie konania II. svetových zimných hier Makabi
Autor TASR
Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Židovská náboženská obec (ŽNO) v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom zorganizovala v piatok podvečer v priestoroch banskobystrickej historickej radnice spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia konania II. svetových zimných hier židovskej mládeže Makabi, ktoré sa konali 17. až 24. februára 1936 v Banskej Bystrici. Chcela tak zdôrazniť výnimočný význam týchto hier pre dejiny mesta i Slovenska a pripomenúť hodnoty solidarity, tolerancie a medzinárodného porozumenia, ktoré hry symbolizovali.
Druhé svetové zimné hry Makabi patrili v období prvej Československej republiky k najväčším a najvýznamnejším športovým udalostiam. Do Bystrice vtedy zavítalo viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta a tisíce divákov pricestovali z celej krajiny.
„V roku 1936 boli okrem Zimných olympijských hier v Garmisch-Partenkirchene najväčším podujatím zimných športov v Európe. Význam hier však nebol iba športový. Podujatie malo zásadný politický, spoločenský, kultúrny aj hospodársky rozmer. Banská Bystrica a Slovensko sa dostali do povedomia medzinárodnej verejnosti v období, keď sa Európa nachádzala v tieni nastupujúcich totalitných režimov. Hry vyslali jasný signál o demokratickom charaktere a otvorenosti vtedajšej republiky a o tolerancii voči národnostným a náboženským menšinám,“ konštatovala pre TASR Zuzana Luciak zo ŽNO.
Spomienkové podujatie na radnici ponúklo historický pohľad na význam hier, ich širší spoločenský kontext a odkaz pre súčasnosť. Súčasťou programu bola prednáška o histórii Makabiády v Banskej Bystrici, koncert klezmerovej hudby v podaní členov Pressburger Klezmer Band či vernisáž výstavy v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom židovskej kultúry.
Ako Luciak doplnila, z ekonomického hľadiska priniesli hry mestu mimoriadny prínos. Podľa výpočtov dobovej obchodnej a priemyselnej komory účastníci podujatia zanechali v Banskej Bystrici približne tri milióny československých korún. Hry tak výrazne podporili miestne hotely, reštaurácie, obchody, dopravcov i drobných podnikateľov.
Tretí ročník podujatia plánovaný na rok 1939 sa pre narastajúce vojnové hrozby a agresívnu politiku nacizmu a fašizmu už neuskutočnil. Po druhej svetovej vojne a holokauste sa tradícia zimných hier Makabi neobnovila, čo dodáva podujatiu z roku 1936 ešte silnejší historický rozmer.
