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Príprava dizajnu na EXPO Belehrad je vo finálnej fáze
Ďalšie zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny bude na jeseň, dovtedy budú prebiehať rokovania na bilaterálnej úrovni.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Slovensko sa v súčasnosti nachádza vo finálnej fáze prípravy dizajnu a architektonického konceptu národného pavilónu EXPO 2027 Belehrad. Pavilón ponesie názov „Slovensko - ihrisko príležitostí“ a bude komunikovaný pod sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť“. Počas prvého zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny pre prípravu účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2027 v Belehrade to v pondelok uviedla projektová manažérka EXPO 2027 Belehrad Alexandra Arbecíková.
Hlavnou myšlienkou prezentácie je predstaviť hru ako prirodzenú súčasť ľudského rozvoja, tvorivosti a inovácií. Národný pavilón bude mať rozlohu 648 metrov štvorcových. Okrem toho bude rozšírený o druhé podlažie s galériou a business zónou určenou na obchodné rokovania, networking a prezentáciu slovenských inovatívnych a odborných riešení.
Významnou súčasťou príprav je aj vytváranie databázy slovenských spoločností, ktoré sa môžu zapojiť do obchodných a prezentačných aktivít počas výstavy, ktorá už aktuálne beží a firmy sa môžu hlásiť. Výstavný priestor Slovenskej republiky v srbskom Belehrade bude postavený na koncepte dynamického priestoru, ktorý návštevníkov zapojí do interaktívneho objavovania Slovenska. Dynamický priestor nebude určený len na pasívne sledovanie expozície - návštevníci sa stanú jej aktívnymi účastníkmi prostredníctvom moderných technológií či zážitkových aktivít.
„Dnešným včasným zasadnutím medzirezortnej pracovnej skupiny sme nastavili pevný rámec spolupráce naprieč všetkými rezortmi. EXPO 2027 je strategický projekt s prirodzene prierezovým charakterom, preto sú koordinácia kompetencií a využitie spoločných synergií kľúčové. Máme jasný plán ďalšieho postupu a na jeseň budeme pokračovať v ďalšej fáze spoločných rokovaní. Dovtedy sa budú realizovať medzirezortné rokovania na bilaterálnej úrovni,“ informoval na pondelkovom pracovnom rokovaní generálny komisár EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek.
Účastníci prvého zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny sa zhodli, že úspešná prezentácia Slovenska na EXPO 2027 si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zapojených rezortov a partnerov. Záujem o spoluprácu prejavili zástupcovia všetkých rezortov, viacerí predniesli otázky a už aj na dnešnom prvom zasadnutí ponuky na spoluprácu.
Ďalšie zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny bude na jeseň, dovtedy budú prebiehať rokovania na bilaterálnej úrovni. Svetová výstava EXPO 2027 sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027. Organizátori očakávajú viac ako štyri milióny návštevníkov zo všetkých kontinentov počas 93 dní trvania podujatia. Národný deň Slovenskej republiky je naplánovaný na 24. júna budúceho roka.
Hlavnou myšlienkou prezentácie je predstaviť hru ako prirodzenú súčasť ľudského rozvoja, tvorivosti a inovácií. Národný pavilón bude mať rozlohu 648 metrov štvorcových. Okrem toho bude rozšírený o druhé podlažie s galériou a business zónou určenou na obchodné rokovania, networking a prezentáciu slovenských inovatívnych a odborných riešení.
Významnou súčasťou príprav je aj vytváranie databázy slovenských spoločností, ktoré sa môžu zapojiť do obchodných a prezentačných aktivít počas výstavy, ktorá už aktuálne beží a firmy sa môžu hlásiť. Výstavný priestor Slovenskej republiky v srbskom Belehrade bude postavený na koncepte dynamického priestoru, ktorý návštevníkov zapojí do interaktívneho objavovania Slovenska. Dynamický priestor nebude určený len na pasívne sledovanie expozície - návštevníci sa stanú jej aktívnymi účastníkmi prostredníctvom moderných technológií či zážitkových aktivít.
„Dnešným včasným zasadnutím medzirezortnej pracovnej skupiny sme nastavili pevný rámec spolupráce naprieč všetkými rezortmi. EXPO 2027 je strategický projekt s prirodzene prierezovým charakterom, preto sú koordinácia kompetencií a využitie spoločných synergií kľúčové. Máme jasný plán ďalšieho postupu a na jeseň budeme pokračovať v ďalšej fáze spoločných rokovaní. Dovtedy sa budú realizovať medzirezortné rokovania na bilaterálnej úrovni,“ informoval na pondelkovom pracovnom rokovaní generálny komisár EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek.
Účastníci prvého zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny sa zhodli, že úspešná prezentácia Slovenska na EXPO 2027 si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zapojených rezortov a partnerov. Záujem o spoluprácu prejavili zástupcovia všetkých rezortov, viacerí predniesli otázky a už aj na dnešnom prvom zasadnutí ponuky na spoluprácu.
Ďalšie zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny bude na jeseň, dovtedy budú prebiehať rokovania na bilaterálnej úrovni. Svetová výstava EXPO 2027 sa uskutoční v Belehrade od 15. mája do 15. augusta 2027. Organizátori očakávajú viac ako štyri milióny návštevníkov zo všetkých kontinentov počas 93 dní trvania podujatia. Národný deň Slovenskej republiky je naplánovaný na 24. júna budúceho roka.