Príprava komplexného riešenia dopravnej situácie v Hlohovci napreduje

Trnava 24. marca (TASR) - Ministerstvo dopravy SR aktuálne zadalo Slovenskej správe ciest (SSC) úlohu vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby cesty I/64 v úseku Nitra - Hlohovec - križovatka D1 vrátane nového mosta cez rieku Váh. Vyhovelo tak žiadosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý podľa predsedu Jozefa Viskupiča dlhodobo apeluje na potrebu komplexného riešenia dopravnej situácie.



"Rekonštrukcia jediného cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci sa blíži ku koncu. Je to prvý a nevyhnutný krok ku komplexnému riešeniu. Nová cesta by slúžila ako severný obchvat mesta. Čo je dôležité, počíta sa s postavením nového mosta cez Váh," uviedol Viskupič. Návrh trasovania cesty I/64 v úseku Nitra - Hlohovec - križovatka D1 prešiel v roku 2013 posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). V roku 2017 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú aktuálne SSSC aktualizuje.



Podpredseda TTSK Patrik Voltmann doplnil, že počas vylúčenia dopravy z dôvodu rekonštrukcie mosta sa potvrdilo, že obyvatelia a návštevníci Hlohovca nemôžu byť odkázaní na jediné spojenie ponad Váh. "Verím, že po aktualizácii štúdie realizovateľnosti bude úsek zaradený do zoznamu priorít ministerstva pri výstavbe dopravnej infraštruktúry. Na takto veľký projekt by sa mohli využiť zdroje skombinované v cestnom fonde, ktorého vznik bol už viackrát avizovaný," povedal.