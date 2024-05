Príprava na otvorenie informačnej kancelárie v Detve pokračuje

Detva 3. mája (TASR) - Príprava na otvorenie turisticko-informačnej kancelárie (TIK) vo Vagačovom dome v Detve pokračuje. Výberové konanie na jej zamestnancov je ukončené, vybrali dvoch ľudí. TASR o tom informovala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová.



Dodala, že priestor poskytuje Vagačov dom. Čo sa týka personálneho obsadenia, za túto oblasť zodpovedá mesto Detva. To v marci vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesta. Podľa nej sa prihlásilo 18 uchádzačov a podmienky pre pracovníka TIK splnilo 11 z nich.



Spomenula, že momentálne dokončujú priestor pre kanceláriu, pripravený je nábytok a zariaďujú regionálne pulty. "Slúžiť bude aj ako obchod s lokálnymi výrobkami a suvenírmi," objasnila s tým, že jej činnosť by chceli spustiť v lete tohto roka.



V súčasnosti TIK v Detve nefunguje. Balážová uviedla, že o jej potrebe sa v meste diskutovalo dlhodobo a do úvahy prichádzali aj iné miesta. Nakoniec to bude dom, ktorý sídli v historickej časti mesta. "Jeho poloha je z pohľadu cestovného ruchu strategická," zdôraznila. V jeho blízkosti sa totiž nachádzajú Podpolianske múzeum i Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej. Podľa referentky sú to miesta, ktoré turisti v Detve vyhľadávajú a navštevujú.



Vagačov dom, jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostala po rokoch novú tvár. V súčasnosti v ňom organizujú koncerty a aktivity pre deti. Výstava retro kočíkov pre deti i bábiky zvolenskej zberateľky Jany Václavikovej je pre záujemcov k dispozícii do 15. júna.