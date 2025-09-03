< sekcia Regióny
Príprava na vybudovanie priestoru pre študentov v Poltári pokračuje
Autor TASR
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Príprava na vybudovanie moderného vzdelávacieho prostredia pre oblasť sklárstva v Spojenej škole v Poltári pokračuje. Momentálne plynie verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Dodala, že v tejto chvíli tak BBSK nevie presne určiť termín začiatku budovania priestoru. „V prípade tohto projektu je to plánovaná investícia, ktorá sa odvíja od viacerých faktorov,“ objasnila. Za 2,1 milióna eur ju podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 až 2027. Počíta s rekonštrukciou budov. Po obnove by mali slúžiť na praktickú výučbu odborných predmetov v oblasti sklárstva v Poltári a lesníctva a poľnohospodárstva v Rovňanoch v Poltárskom okrese. Plánované stavebné práce zahŕňajú napríklad zateplenie obvodového aj strešného plášťa, výmenu okien a dverí. „Súčasťou bude rekonštrukcia vykurovacieho systému, elektroinštalácie, vnútorných priestorov a hygienických zariadení,“ pripomína kraj.
Podľa zmluvných podmienok by stavebné práce mali trvať maximálne 240 dní. Celkový rozpočet projektu je 2.500.793 eur s podielom financovania BBSK vo výške 200.063 eur. Cieľom projektu je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania. Sú to operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov, ktoré sú v útlme od roku 2009.
Sklárska výroba ako bývalý kľúčový segment priemyslu v regióne zaznamenáva podľa MIRRI dlhodobý útlm a vysoký podiel nezamestnanosti. Podotýka, že existujúce podniky v oblasti výroby skla v súčasnosti nemajú dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov a nedokážu obsadiť odborné funkcie svojím personálom. Postupne tak bude teba nahrádzať a pripravovať aj nových pedagógov v odbore sklárstvo. Škola v Poltári má priestor, nemá však technologické vybavenie, kde by mohla prebiehať odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii.
