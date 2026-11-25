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Príprava na zimnú údržbu v Žiari nad Hronom je v záverečnej fáze
Zimná údržba sa podľa operačného plánu vykonáva spravidla od 15. novembra do 15. marca.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 25. novembra (TASR) - Príprava mestských Technických služieb, ktoré sa v Žiari nad Hronom starajú o zimnú údržbu, je v záverečnej fáze. V súčasnosti prebiehajú posledné výmeny nadstavieb na vozidlách, ktoré ešte nedávno využívali na polievanie komunikácií a pripravený je už aj posypový materiál. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Podľa vedúceho údržby a stavebnej činnosti Technických služieb Petra Jagoša má spoločnosť na zimnú údržbu momentálne pripravených približne 150 ton inertného posypového materiálu frakcie štyri až osem a tiež 20 ton posypovej soli.
Zimná údržba sa podľa operačného plánu vykonáva spravidla od 15. novembra do 15. marca. Technické služby sa v meste starajú približne o 30 kilometrov ciest a 37 kilometrov chodníkov. Na ich údržbu majú k dispozícii štyri väčšie vozidlá určené na komunikácie a viacero menších mechanizmov na chodníky.
Šovčíková dodala, že aj túto zimu je pre obyvateľov pripravená horúca linka zimnej údržby na telefónnom čísle 0915 317 044. Prostredníctvom nej môžu Žiarčania nahlásiť neodhrnutú cestnú komunikáciu, chodník či priechod pre chodcov.
Podľa vedúceho údržby a stavebnej činnosti Technických služieb Petra Jagoša má spoločnosť na zimnú údržbu momentálne pripravených približne 150 ton inertného posypového materiálu frakcie štyri až osem a tiež 20 ton posypovej soli.
Zimná údržba sa podľa operačného plánu vykonáva spravidla od 15. novembra do 15. marca. Technické služby sa v meste starajú približne o 30 kilometrov ciest a 37 kilometrov chodníkov. Na ich údržbu majú k dispozícii štyri väčšie vozidlá určené na komunikácie a viacero menších mechanizmov na chodníky.
Šovčíková dodala, že aj túto zimu je pre obyvateľov pripravená horúca linka zimnej údržby na telefónnom čísle 0915 317 044. Prostredníctvom nej môžu Žiarčania nahlásiť neodhrnutú cestnú komunikáciu, chodník či priechod pre chodcov.