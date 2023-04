Príprava obnovy domova sociálnych služieb v Detve pokračuje

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Príprava komplexnej obnovy budovy domova sociálnych služieb (DSS) v detvianskej miestnej časti Piešť pokračuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková s tým, že projektová dokumentácia je spracovaná.



Doplnila, že aktuálne pokračuje inžinierska činnosť v súvislosti s vydaním územného rozhodnutia. Sú to vyjadrenia dotknutých orgánov a zapracovanie ich požiadaviek do projektovej dokumentácie. "Následne bude pokračovať stavebné konanie až po vydanie právoplatného stavebného povolenia," spresnila.



Podľa jej slov na projektovú dokumentáciu a s ňou súvisiace inžinierske činnosti je v rozpočte BBSK schválených 30.000 eur. Doplnila, že suma komplexnej rekonštrukcie bude známa až po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa a podpise zmluvy. "Register investícií pracuje s odhadom 2,7 milióna eur," dodala hovorkyňa.



DSS v Piešti poskytuje služby zdravotne postihnutým mužom s duševnými poruchami a poruchami správania. Pobyty sú celoročné a kapacita zariadenia je vyše 50 miest. Zariadenie sa nachádza v prírodnom prostredí na detvianskych lazoch približne sedem kilometrov od mesta Detva. Zriaďovateľom je BBSK.