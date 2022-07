Príprava obnovy okolia Vodopádu Bystrô na Poľane pokračuje

Banská Bystrica 17. júla (TASR) - Príprava obnovy okolia národnej prírodnej pamiatky Vodopádu Bystrô na Poľane pokračuje. Projekt je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Pripomenula, že po jeho ukončení bude možné začať so samotnými prácami. "Predpokladáme, že by sa tak malo stať do jesene," podotkla.



Banskobystrické krajské zastupiteľstvo vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2022 na zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti prístupu k vodopádu 35.000 eur. "K plánovaným aktivitám bude patriť vybudovanie trvácnych bezpečných stupačiek a zábradlí k národnej prírodnej pamiatke. Časť zdrojov poslúži na vylepšenie záchytného parkoviska a vybudovanie informačných tabúľ pod vodopádom," spomenula hovorkyňa koncom minulého roka.



Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrô patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov. Východiskovými mestami sú Detva a Hriňová pod Poľanou, cesta autom a aj autobusom k nemu vedie cez hriňovské lazy.



"Vodopád sa nachádza na južných svahoch Poľany, na hornom toku potoka Bystré. Vedie k nemu náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka od autobusovej zastávky Bystré - Vrátka. Náučný chodník je dlhý približne 2,5 kilometra a k vodopádu sa turisti dostanú za necelú hodinu," uviedol pre TASR riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.