Príprava plánovanej budovy Osobného prístavu v Bratislave pokračuje
Autor TASR
Bratislava (TASR) - Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava (SPaP - LOD) pokračuje v príprave dlhodobo plánovanej rekonštrukcie budovy Osobného prístavu v Bratislave. V súčasnosti finalizuje dokumentáciu pre stavebné konanie. Verí, že proces získania povolenia bude rýchlejší ako v prípade územného rozhodnutia, ktoré získala vlani. Pre TASR to uviedla zástupkyňa spoločnosti Ľudmila Masariková. Začiatok rekonštrukcie bol pôvodne naplánovaný v roku 2020.
„Cesta k právoplatnému územnému rozhodnutiu bola veľmi zdĺhavá, trochu nás zastavila, samozrejme, aj pandémia. Územné rozhodnutie je naozaj veľký míľnik. Momentálne finalizujeme dokumentáciu pre stavebné konanie, kde už veríme, že proces bude podstatne rýchlejší. A že sa Bratislava dočká zrekonštruovaného Osobného prístavu, ktorý bude reprezentatívnou vstupnou bránou do mesta zo strany rieky,“ skonštatovala Masariková.
Spoločnosť predpokladá, že celý proces stavebného konania bude trvať niekoľko mesiacov, plány samotnej rekonštrukcie smerujú mimo sezóny fungovania prístavu. Za realistický termín označuje jeseň budúceho roka. Rekonštrukcia hrubej stavby by podľa predbežných odhadov mala trvať niekoľko mesiacov, prípadne pol roka, následne by sa pristúpilo k dokončovacím prácam vo vnútornej časti budovy. Spoločnosť chce rekonštrukciu realizovať tak, aby bol čo najmenej ovplyvnený chod tejto časti mesta, a to i z hľadiska toho, že je to miesto, kde vystupujú turisti z kabínových lodí a odchádzajú aj vyhliadkové lode spoločnosti.
Cieľom modernizácie je vytvoriť funkčné miesto na nábreží, ktoré bude ponúkať služby požadované cestujúcimi prichádzajúcimi do Bratislavy po rieke alebo tými, ktorí majú záujem o lodné výlety. Vytvoriť sa má reprezentatívne predajné miesto i informačné centrum, pribudnúť majú obchodíky, prevádzky so službami, kaviareň a reštaurácia s výhľadom na Dunaj. Otvorené átrium smerom k Dunaju má zostať zachované, doplnené budú bezbariérové vstupy.
„Celý čas sme veľmi citlivo komunikovali a snažili sa čo najmenej zásahov do budovy. Chceme, aby na jednej strane spĺňala účel, ktorý potrebuje, na druhej strane, aby to bola pekná budova na promenáde pri Dunaji. Veríme, že sa nám toto podarilo. Aby sa vytvoril aj taký otvorený priestor, ktorý nezasahuje do výhľadu na okolité budovy. Musí, samozrejme, spĺňať technické kritériá i ekonomickú opodstatnenosť,“ poznamenala Masariková. Pozitívne vníma, že „niektoré aktivity aktivistov“ neboli odôvodnené a oprávnené, keďže sa s ich pripomienkami vyrovnali aj pamiatkari.
Budovu Osobného prístavu v Bratislave dostavali v roku 1969 a čiastočne ju rekonštruovali v polovici 90. rokov 20. storočia.
