Príprava plánovanej cyklotrasy medzi Zvolenom a Pstrušou pokračuje

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Príprava plánovanej cyklotrasy medzi Zvolenom a Pstrušou v Detvianskom okrese pokračuje. V súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie na zhotovovateľa štúdie uskutočnenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako informovala, na jar tohto roka bolo pracovné stretnutie so starostami obcí Lieskovec a Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. "Obce súhlasia s investičným zámerom cyklotrasa Zvolen - Pstruša," podotkla hovorkyňa. O nákladoch na výstavbu je podľa jej slov ešte predčasné hovoriť. "Zatiaľ len obstarávame štúdiu. Tá nám poskytne aj odhady nákladov," objasnila. Zdôraznila, že finálna suma je však vždy jasná až po skončení verejného obstarávania na zhotoviteľa a po podpise zmluvy.



Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová potvrdila, že obec sa zúčastnila na spoločnom stretnutí k príprave cyklodopravnej infraštruktúry BBSK. Dodala, že koordinátori výstavby predstavili návrh vedenia komunikácie. "Možná trasa od Lieskovca po hrádzi toku Zolná až priamo do obce Zolná a po ceste do Zvolenskej Slatiny z pohľadu obyvateľov našej obce nie je výhodná," objasnila s tým, že prepojenosť so Zvolenom sa tým predlžuje. Druhým variantom je podľa jej slov vedenie trasy v súbehu so železničnou traťou zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena. Bolo by to po bývalej trase, ktorá slúžila pre železnicu. "Z pohľadu priamej prepojenosti by to bolo pre Zvolenskú Slatinu najlepšie. Je to totiž najkratšia trasa," spresnila.



Pripomenula, že ďalšou možnosťou je trasa od Lieskovca popri potoku Zolná popod tzv. Hrádok, ďalej popri toku Hučava k skládke odpadu a po ceste do Zvolenskej Slatiny. "Konkrétny variant zatiaľ nie je vybraný," poznamenala. Dôležité podľa starostky je, že na potrebe vybudovania cesty pre cyklistov a prepojenia obcí so Zvolenom sa všetci účastníci stretnutia zhodli. "Pri vypracovaní štúdií bude BBSK s dotknutými obcami spolupracovať," uzavrela Klimentová.