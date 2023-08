Príprava rekonštrukcie asfaltovej cesty na Poľanu nad Detvou pokračuje

Detva 10. augusta (TASR) - Príprava kompletnej rekonštrukcie asfaltovej lesnej cesty na Poľanu nad Detvou pokračuje. TASR to potvrdila Daša Makanová, vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR, ktorý má cestu vo vlastníctve.



Ako priblížila, podnik začne s procesom verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavebných prác. Urobiť to chce tak, aby sa s nimi mohlo začať hneď po ukončení zimného obdobia. Cestu k horskému hotelu na Poľane plánujú obnoviť aj v rámci využitia fondov Európskej únie. Lesy SR tak spracovali projektovú dokumentáciu a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja. "Projekt pred uskutočnením počíta s výdavkami v objeme viac ako 2.250.000 eur, z čoho sú oprávnené výdavky v sume 1.250.000 eur," objasnila Makanová. Zdôraznila, že štátny podnik začne s verejným obstarávaním aj napriek tomu, že žiadosť riadiaci orgán zatiaľ neposúdil.



Celková dĺžka cesty je 9495 metrov a bude to kompletná rekonštrukcia vozovky a aj zvodidiel. Asfaltová cesta, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave, slúži pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystrô. Táto národná prírodná pamiatka patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát, skalná stena presahuje výšku 23 metrov.