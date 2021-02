Príprava súťaže na revitalizáciu Trhoviska Miletičova pokračuje

Bratislava 4. februára (TASR) – Príprava architektonickej súťaže na revitalizáciu Trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove pokračuje. Mestská časť, ktorej trhovisko patrí, v tejto súvislosti aktívne komunikuje s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), ktorý predmetnú súťaž pripravuje. Samospráva už poslala inštitútu podklady k jej zadaniu. Cieľom je urobiť trhovisko lepším a atraktívnejším, avšak pri zachovaní jeho genia loci.



"Je to dôležité miesto nielen pre všetkých Ružinovčanov, ale aj Bratislavčanov. Má svoje špecifiká, ale môže byť oveľa krajšie, aj z logistického pohľadu oveľa rozumnejšie zariadené, ale určite by sa nemal robiť nejaký nový komerčný fresh market. Musí sa zachovať duch tohto miesta," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Starosta predpokladá, že architektonická súťaž by mohla byť ukončená do konca tohto roka. Ako inšpirácia v rámci súťaže môžu slúžiť aj ročníkové, respektíve semestrálne práce študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave, s ktorou mestská časť dlhšie spolupracuje. Priniesli v nich svoj pohľad na revitalizáciu územia, ale pri zachovaní jeho charakteru a jedinečnosti. Poukázali napríklad aj na nedostatky, ktorým by sa bolo treba venovať, zlepšovali infraštruktúru a ekológiu, pracovali so zelenými plochami a rozšírením zelene.



Mestská časť návrhy zhodnotila ako citlivo spracované, svieže, navrhujúce použitie materiálov, ktoré vyzerajú lepšie a sú modernejšie. Vytvárajú tiež prostredie na akcie, ktoré sa na trhovisku už v súčasnosti konajú, ale nemajú k dispozícii taký priestor, aký by im prináležal. Samospráva má zároveň vyčlenené peniaze vo svojom rozpočte, v prípade potreby je pripravená sumu navýšiť. "Pretože je to naozaj kľúčové, dôležité miesto pre všetkých Ružinovčanov aj Bratislavčanov," doplnil Chren.