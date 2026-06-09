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Pripravia návrh opatrení pre križovatku Pri kríži v Dúbravke
Tento návrh bude následne predložený mestskej časti na pripomienkovanie a ďalšiu odbornú diskusiu.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Zvýšenie bezpečnosti i plynulosti dopravy v križovatke Saratovská/Pri kríži boli témami pondelkového (8. 6.) stretnutia predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zástupcu Dopravného podniku Bratislava (DPB). O diskusii, ktorá sa uskutočnila priamo v teréne, informuje samospráva Dúbravky na sociálnej sieti.
Poukázala na to, že osobitnú pozornosť venovali prítomní najmä problému zhoršeného výhľadu pri vychádzaní z ulice Pri kríži smerom na Devínsku Novú Ves a Dúbravčickú ulicu, na ktorý dlhodobo upozorňujú vodiči aj obyvatelia.
„Výsledkom včerajšieho rokovania je dohoda, že DPB pripraví návrh možných opatrení z pohľadu fungovania MHD aj individuálnej dopravy. Tento návrh bude následne predložený mestskej časti na pripomienkovanie a ďalšiu odbornú diskusiu,“ oznámila mestská časť. Upozornila zároveň, že prípadné stavebné úpravy križovatky sú v kompetencii magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude mať pri ďalšom postupe rozhodujúce slovo.
Mestská časť chce v téme naďalej aktívne komunikovať.
Poukázala na to, že osobitnú pozornosť venovali prítomní najmä problému zhoršeného výhľadu pri vychádzaní z ulice Pri kríži smerom na Devínsku Novú Ves a Dúbravčickú ulicu, na ktorý dlhodobo upozorňujú vodiči aj obyvatelia.
„Výsledkom včerajšieho rokovania je dohoda, že DPB pripraví návrh možných opatrení z pohľadu fungovania MHD aj individuálnej dopravy. Tento návrh bude následne predložený mestskej časti na pripomienkovanie a ďalšiu odbornú diskusiu,“ oznámila mestská časť. Upozornila zároveň, že prípadné stavebné úpravy križovatky sú v kompetencii magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude mať pri ďalšom postupe rozhodujúce slovo.
Mestská časť chce v téme naďalej aktívne komunikovať.