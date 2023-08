Prípravná fáza projektu novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje

Banská Bystrica 18. augusta (TASR) - Prípravná fáza projektu výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje. Na postup a koordináciu prác dohliada Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá splnenie míľnikov zverejňuje prostredníctvom semaforu, a ten svieti na zeleno. "Šibeničné" termíny Rooseveltova nemocnica zatiaľ zvláda. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.



"Na realizáciu projektu výstavby novej nemocnice vynakladáme maximálne úsilie tak, aby sme dokázali stihnúť naozaj ´tesné´ termíny vyplývajúce z plnenia míľnikov plánu obnovy," zdôraznilo vedenie nemocnice, ktoré v tejto súvislosti zriadilo päťčlenný koordinačný projektový tím.



Ako nemocnica uviedla, začiatkom augusta predložila žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, čím začalo územné konanie pre projekt rekonštrukcie a dostavby areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta. V predchádzajúcich mesiacoch bol projekt predmetom posúdenia štátnou expertízou, na základe ktorej ministerstvo dopravy vydalo schvaľujúci protokol. Zároveň na webovej stránke zverejnila aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti plánovanej verejnej investície pred vyhlásením verejného obstarávania.



"V súčasnosti pracujeme na príprave podkladov pre verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa stavby. Naším cieľom je v súlade s míľnikmi vyhlásiť ho do konca septembra. Zároveň, v spolupráci so zamestnancami, pracujeme na plánovaní a príprave dočasných priestorov pre prevádzky nemocnice, ktoré sa pre rekonštrukciu a dostavbe budú sťahovať do náhradných priestorov," konštatovala nemocnica.



Podľa rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, projekt sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale podľa osobitých predpisov za rešpektovania všetkých vznesených pripomienok.



Výstavbu nového hlavného objektu nemocnice, infekčného bloku a ostatných pracovísk schválila vláda a zaradila ju medzi projekty financované z plánu obnovy. Celková výška oprávnených prostriedkov mechanizmu je stanovená vo výške 354.260.374 eur bez DPH.