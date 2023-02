Prípravné práce na obnovu Spievajúcej fontány sa začali, park uzavreli

Košice 6. februára (TASR) - Park medzi Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom v Košiciach na Hlavnej ulici v uplynulých dňoch uzavreli, dôvodom sú prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Spievajúcej fontány. Pre TASR to potvrdil hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) Peter Sasák. Obnova takmer za 1,79 milióna eur s DPH by mala byť hotová na jeseň.



"Oficiálne odovzdanie staveniska víťazovi verejného obstarávania prebehne po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, ktoré očakávame v najbližších dňoch," uvádza mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že dovtedy sa budú v okolí fontány realizovať prípravné práce. Pôjde napríklad o uloženie kontajnerov s vybavením, dopravu potrebnej technológie a strojov či vytyčovanie podzemných sietí.



"Spievajúca fontána získa modernizáciou viaceré nové smart technológie. Vďaka nim bude možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Štátneho divadla Košice, prípadne iných kultúrnych podujatí priamo na vodnú hmlu fontány. Po jej úspešnom dokončení vznikne druhá digitálna fontána v Košiciach a vôbec tretia na Slovensku," pripomína magistrát s tým, že na projekt poskytla Nadácia U.S. Steel Košice milión eur. Zvyšok bude financovať mesto.



Košickú Spievajúcu fontánu situovanú v centre mesta spustili v roku 1986. Špecifická je tým, že vodné dýzy reagujú na tóny hudby.