Prípravné práce na opravu Vrbického mosta spustia v týchto dňoch

Liptovský Mikuláš 14. septembra (TASR) - Prípravné práce na opravu Vrbického mosta v Liptovskom Mikuláši sa začnú v druhej polovici septembra. Rekonštrukciu spustí Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) po ukončení prác na ceste I/18, ktorá patrí Slovenskej správe ciest. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Obnova mosta zahŕňa jeho úplné zbúranie. Ostanú len piliere, prejazd ani prechod ponad Váh nebude možný. Podľa hovorkyne Liptovského Mikuláša Viktórie Čapčíkovej most spája centrum mesta s tromi mestskými časťami a uzáverou budú najviac dotknutí obyvatelia Iľanova, Ploštína a Hlbokého. Priblížila, že v čase rekonštrukcie bude obchádzková trasa po Poľnohospodárskej ulici a cez diaľničný privádzač.



"Obchádzka nie je pre vodičov dlhšia ani časovo náročnejšia, problematické je však vedenie spojov mestskej autobusovej dopravy, pri ktorých aj mierne zdržanie na obchádzke spôsobí problémy. Autobusy totiž jazdia počas dopravných špičiek prakticky nonstop a každé zdržanie má za následok narušenie obehu autobusu," uviedol Gabriel Lengyel z odboru dopravy na mestskom úrade.



Čapčíková dodala, že pred úplným uzatvorením mosta nájdu cestujúci na autobusových zastávkach cestovné poriadky s vyznačenými zmenami spojov. Pre deti z Iľanova a Ploštína zabezpečilo dopravu do škôl mesto. "Najkomplikovanejšia situácia s dochádzkou do škôl nastáva pre deti v Hlbokom. Požiadali sme ŽSK, ktorý ide búrať most, aby zabezpečil dopravu detí z Hlbokého do Základnej školy Aurela Stodolu," povedala hovorkyňa.