< sekcia Regióny
Prípravné práce projektu Zelené sídliská pokračujú v Podlaviciach
V priestore Mládežníckej ulice je celkovo 2415 kusov drevín. Pri obnove zelene sa počíta s odstránením suchých, chorých, neperspektívnych a prestarnutých stromov.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. februára (TASR) - V rámci prvej etapy projektu Zelené sídliská budú od pondelka (23. 2.) pokračovať prípravné práce v lokalite Gaštanová na sídlisku Podlavice a o deň neskôr na Fončorde na Mládežníckej ulici. Vysúťažené, odborne spôsobilé spoločnosti tam vykonajú zásahy vychádzajúce z dendrologických prieskumov a inventarizácie drevín. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Ako spresnila, plánované zásahy do zelene zahŕňajú nevyhnutné výruby, presadenie, orezy a ošetrenie stromov. V súvislosti s výrubmi ide predovšetkým o dreviny so zhoršeným zdravotným stavom, neperspektívne jedince alebo stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti budov či v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Časť podnetov na odstránenie konkrétnych drevín vzišla aj priamo od obyvateľov.
„Cieľom mesta je zeleň stabilizovať, omladiť, zlepšiť jej zdravotný stav a zvýšiť bezpečnosť. Niekoľko drevín bude presadených do vhodnejšieho územia. Náhradná výsadba pozostáva zo stoviek listnatých a ihličnatých stromov, záhonov, krov, živých plotov aj pestrých trvaliek,“ doplnila Marhefková.
V lokalite Gaštanová, kde sa nachádza 421 stromov, je ich určených na výrub po dohode s obyvateľmi 50. Niekoľko presadia. V prvej etape vysadia 224 stromov, 2386 kusov krov a 7489 kusov trvaliek.
V priestore Mládežníckej ulice je celkovo 2415 kusov drevín. Pri obnove zelene sa počíta s odstránením suchých, chorých, neperspektívnych a prestarnutých stromov. Niektoré zasahujú do koryta potoka, inžinierskych sietí alebo fasád budov. Odstránia 163 stromov a deväť perspektívnych presadia. V lokalite pribudne 178 nových stromov, 13 kusov krov a množstvo trvaliek.
„Projekt Zelené sídliská bude historicky najväčšou investíciou do verejných priestorov v Banskej Bystrici za posledné desaťročia. Obyvateľov sme detailne informovali o celom procese. V tejto chvíli už postupne získavame stavebné povolenia a finalizujeme žiadosti o čerpanie európskych fondov,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu zelene a výsadbu drevín, zvýšenie biodiverzity územia, vodozádržné opatrenia, výstavbu nových detských ihrísk a športovísk, obnovu chodníkov a schodísk, ako aj na osadenie kvalitného mobiliáru a verejného osvetlenia.
Ako spresnila, plánované zásahy do zelene zahŕňajú nevyhnutné výruby, presadenie, orezy a ošetrenie stromov. V súvislosti s výrubmi ide predovšetkým o dreviny so zhoršeným zdravotným stavom, neperspektívne jedince alebo stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti budov či v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Časť podnetov na odstránenie konkrétnych drevín vzišla aj priamo od obyvateľov.
„Cieľom mesta je zeleň stabilizovať, omladiť, zlepšiť jej zdravotný stav a zvýšiť bezpečnosť. Niekoľko drevín bude presadených do vhodnejšieho územia. Náhradná výsadba pozostáva zo stoviek listnatých a ihličnatých stromov, záhonov, krov, živých plotov aj pestrých trvaliek,“ doplnila Marhefková.
V lokalite Gaštanová, kde sa nachádza 421 stromov, je ich určených na výrub po dohode s obyvateľmi 50. Niekoľko presadia. V prvej etape vysadia 224 stromov, 2386 kusov krov a 7489 kusov trvaliek.
V priestore Mládežníckej ulice je celkovo 2415 kusov drevín. Pri obnove zelene sa počíta s odstránením suchých, chorých, neperspektívnych a prestarnutých stromov. Niektoré zasahujú do koryta potoka, inžinierskych sietí alebo fasád budov. Odstránia 163 stromov a deväť perspektívnych presadia. V lokalite pribudne 178 nových stromov, 13 kusov krov a množstvo trvaliek.
„Projekt Zelené sídliská bude historicky najväčšou investíciou do verejných priestorov v Banskej Bystrici za posledné desaťročia. Obyvateľov sme detailne informovali o celom procese. V tejto chvíli už postupne získavame stavebné povolenia a finalizujeme žiadosti o čerpanie európskych fondov,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu zelene a výsadbu drevín, zvýšenie biodiverzity územia, vodozádržné opatrenia, výstavbu nových detských ihrísk a športovísk, obnovu chodníkov a schodísk, ako aj na osadenie kvalitného mobiliáru a verejného osvetlenia.