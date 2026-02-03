< sekcia Regióny
Prípravné trhové konzultácie k sanácii Kolonádového mosta sú ukončené
Po vyhodnotení konzultácií a aktualizácii dokumentácie mesto pristúpi k príprave verejného obstarávania na zhotoviteľa sanácie.
Autor TASR
Piešťany 3. februára (TASR) - Prípravné trhové konzultácie k sanácii Kolonádového mosta v Piešťanoch, ktoré mesto spustilo v januári, sa oficiálne skončili. Mesto tým získalo spätnú väzbu od potenciálnych dodávateľov ešte pred vyhlásením verejného obstarávania (VO). V nasledujúcom období projektanti a odborníci vyhodnotia všetky podnety vznesené počas konzultácií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Ide predovšetkým o pripomienky k technickému riešeniu sanácie, navrhovaným technológiám, časovému harmonogramu a realizovateľnosti jednotlivých postupov. „Na základe vyhodnotených podnetov sa projektová dokumentácia doplní alebo spresní, napríklad úpravou technologických postupov, harmonogramu či zapracovaním odporúčaní pre efektívnejšiu a bezpečnejšiu realizáciu prác. Táto fáza je kľúčová pre kvalitnú prípravu následného VO,“ ozrejmila.
Po vyhodnotení konzultácií a aktualizácii dokumentácie mesto pristúpi k príprave verejného obstarávania na zhotoviteľa sanácie. Súťažné podklady budú vychádzať z overeného technického riešenia a zohľadnia skúsenosti a možnosti trhu. „Cieľom je zabezpečiť transparentnú a konkurencieschopnú súťaž, ktorá prinesie kvalitné ponuky a minimalizuje riziko zdržania počas realizácie,“ doplnila.
Mesto bude verejnosť priebežne informovať o ďalšom postupe a o dôležitých míľnikoch projektu. „Konkrétne termíny vyhlásenia VO a začiatku stavebných prác budú zverejnené po ukončení prípravných procesov a schválení finálnych podkladov,“ uviedla.
