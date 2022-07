Prípravný výbor SOM Slovensko odovzdal podpisy i žiadosť o registráciu

Na snímke starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica Jozef Krúpa počas brífingu v rámci podania žiadosti o registráciu Strany obcí a miest - SOM Slovensko 15. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 15. júla (TASR) – Prípravný výbor vznikajúcej Strany obcí a miest - SOM Slovensko, ktorej ambíciou je mať celoslovenskú pôsobnosť, podal v piatok na Ministerstve vnútra (MV) SR žiadosť o registráciu. Zároveň odovzdal takmer 17.000 podpisov na zaregistrovanie strany, ktoré vyzbieral počas troch týždňov. Snahou starostov a primátorov je zaregistrovať stranu ešte pred jesennými komunálnymi voľbami.povedal na brífingu splnomocnenej prípravného výboru a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.V príde, že sa stranu podarí zaregistrovať, bude otvorená všetkým ľuďom, ktorí majú záujem pomáhať pri rozvoji miest a obcí. Prípravný výbor postupne oslovuje starostov a primátorov naprieč celým Slovenskom, nezávislým kandidátom ponúka možnosť uchádzať sa o priazeň voličov pod značkou tejto strany. Pripojiť sa môže každý, kto má ambíciou a chuť zmeniť okolie, mesto či obec k lepšiemu, pričom sa nechce uchádzať o podporu žiadnej z politických strán ani zbierať podpisy ako nezávislý kandidát.skonštatoval Krúpa. Strana však bude otvorená napríklad aj pre prípadných záujemcov z radov kandidátov na šéfov vyšších územných celkov. Konkrétne mená by mali byť známe až po registrovaní strany a jej následnom kongrese.Krúpa pre TASR opätovne potvrdil, že strana vlastného kandidáta na primátora Bratislavy ani na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) neplánuje nominovať.poznamenal Krúpa.V prípravnom výbore je okrem Krúpu aj starosta Lamača Lukáš Baňacký, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, starosta Dúbravky Martin Zaťovič, starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék a primátor Stupavy Peter Novisedlák.Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.