Pripravovaná cyklotrasa spojí Nové Zámky s obcou Andovce

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Projekt počíta so spevnením pôvodnej poľnej cesty.

Autor TASR
Nové Zámky 19. februára (TASR) - Novozámocká radnica pripravuje výstavbu novej cyklotrasy. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), nová komunikácia prepojí Nové Zámky s obcou Andovce. Celkové náklady na výstavbu presiahnu 330.000 eur.

Projekt počíta so spevnením pôvodnej poľnej cesty. Jej vozovka spevnená asfaltom bude viacúčelová so šírkou tri metre. Súčasťou stavby budú aj nespevnené krajnice a odvodňovacie zariadenia.

Nová cyklistická cesta bude jednopruhová a obojsmerná s celkovou dĺžkou 490 metrov. „Bude využívaná pre cyklistickú a poľnohospodársku dopravu. V rámci stavebných prác sa počíta aj s vybudovaním troch uzamykateľných prístreškov pre 20 bicyklov. Stáť budú na území mesta Nové Zámky,“ konštatuje sa v opise zákazky.
