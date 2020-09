Prípravu festivalu HoryZonty sprevádza pandemická neistota

Trenčín 22. septembra (TASR) – Organizátori jubilejného 15. ročníka festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne (5. – 7. 11.) pracujú na jeho príprave napriek neistote, či sa vôbec uskutoční. Ak to pandemická situácia dovolí, festival sa tento rok opäť vráti do Posádkového klubu.



Ako informovala riaditeľka festivalu Mária Dutková, po štyroch rokoch, kedy podujatie prichýlili kino Hviezda a klub Lúč, sa opäť vracia pod strechu Posádkového klubu v Trenčíne.



„Tešíme sa, že návštevníkom festivalu môžeme opäť dopriať viac priestoru, na druhej strane je tu situácia, s ktorou sme nerátali. Pracujeme na niečom, čo nevieme, či vôbec bude. Festival je náročný projekt a jeho príprava vyžaduje niekoľko mesiacov. Zatiaľ robíme všetko preto, aby sa HoryZonty, ak to situácia dovolí, mohli uskutočniť,“ hovorí Dutková, ktorá už od začiatku leta komunikuje s tvorcami filmov zo Slovenska aj zahraničia.



Ak sa festival uskutoční, diváci sa podľa nej môžu tešiť aj na nové slovenské filmy – dokument Pavla Barabáša Salto je kráľ o zlaňovaní najvyšších vodopádov sveta, nebude chýbať ani snímka Adama Lisého Cesta na vrchol či najnovší film Viliama Bendíka Nájdem odvahu. V ňom ultrabežkyňa Lenka Vacvalová hľadá odvahu zabehnúť najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Devína.



V programe diváci nájdu aj ďalšie súťažné snímky vybrané z doposiaľ rekordného počtu 29 prihlásených neprofesionálnych filmov. Organizátori sa rozhodli pripomenúť si aj to najlepšie z predchádzajúcich ročníkov - z každého ročníka vybrali dvojicu filmov, z ktorých návštevníci hlasovaním na sociálnej sieti vyberú jeden. Na stránke festivalu si môžu diváci zaspomínať aj na znelky predchádzajúcich ročníkov HoryZontov. Organizátori opäť plánujú pozvať aj viacero zaujímavých hostí.



„Musíme rešpektovať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a dodržiavať všetky protiepidemické preventívne opatrenia. Ak sa festival uskutoční, počas troch festivalových dní si prostredníctvom prezentácií a filmov prídu na svoje všetci, ktorí majú radi aktívny životný štýl, prírodu a pohyb v nej. Ak to situácia dovolí, súčasťou HoryZontov budú opäť aj sprievodné podujatia,“ vysvetľuje Dutková.