V Prievidzi by malo vzniknúť veľkokapacitné očkovacie centrum

Prievidza 6. apríla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje otvorenie veľkokapacitného očkovacieho centra v Prievidzi. S vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 tam majú zdravotníci začať podľa predpokladu krajskej samosprávy už budúci týždeň, fungovať má prevažne cez víkendy. Slovenský Červený kríž (SČK), územný spolok Prievidza hľadá do centra dobrovoľníkov, výzvu zverejnil v utorok na sociálnej sieti.



Nové veľkokapacitné očkovacie centrum bude v priestoroch zimného štadióna, činnosť by malo začať 17. apríla. Záujemcov tam budú očkovať od 8.00 h do 18.00 h.



SČK, územný spolok Prievidza hľadá do centra dobrovoľníkov. Tí by mali zabezpečovať usmerňovanie ľudí prichádzajúcich na očkovanie, kontrolovať SMS a merať teplotu, overovať totožnosť osôb, registrovať záujemcov či sledovať ľudí po podaní očkovacej látky.



Dobrovoľníkom musí byť zdravotnícky pracovník alebo študent zdravotníckych študijných odborov vo veku nad 18 rokov a zodpovedným prístupom k práci. Žiadosti môžu záujemcovia zaslať na prievidzský územný spolok SČK.