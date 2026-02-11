< sekcia Regióny
Pripravuje sa rekonštrukcia cesty medzi Trstínom a Naháčom

Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje v tomto roku rekonštrukciu približne 3,5-kilometrového úseku cesty druhej triedy medzi Trstínom a Naháčom v okrese Trnava. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Konkrétne pôjde o rekonštrukciu úseku cesty v lokalite Prekážka. „Na rekonštrukciu má župa v rozpočte pripraveného 1,5 milióna eur. Skutočná cena vzíde z transparentného verejného obstarávania,“ doplnila krajská samospráva.
