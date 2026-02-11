Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Regióny

Pripravuje sa rekonštrukcia cesty medzi Trstínom a Naháčom

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Konkrétne pôjde o rekonštrukciu úseku cesty v lokalite Prekážka.

Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje v tomto roku rekonštrukciu približne 3,5-kilometrového úseku cesty druhej triedy medzi Trstínom a Naháčom v okrese Trnava. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Konkrétne pôjde o rekonštrukciu úseku cesty v lokalite Prekážka. „Na rekonštrukciu má župa v rozpočte pripraveného 1,5 milióna eur. Skutočná cena vzíde z transparentného verejného obstarávania,“ doplnila krajská samospráva.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá