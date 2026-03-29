Pripravuje sa zámer novej cezhraničnej linky 902, má overiť záujem
Cieľom je teda zistiť dopyt verejnosti, získať dáta o potenciálnych cestujúcich, o ich cestovných návykoch a očakávaniach na spojení, ktoré v súčasnosti neexistuje.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Rakúske prihraničné obce a Bratislavu, konkrétne Petržalku by mohla spojiť nová cezhraničná autobusová linka 902. Vyplýva to zo zámeru, na ktorom obe strany pracujú. V prípade jeho realizácie však pôjde zatiaľ len o pilotný projekt, ktorý má preveriť potenciálny záujem verejnosti. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
„Áno, na tomto zámere sa pracuje. Je však potrebné jasne povedať, že v prípade realizácie zámeru pôjde výlučne o pilotný projekt otestovať takéto možné riešenie verejnej dopravy v prihraničnej oblasti medzi Slovenskom a Rakúskom,“ skonštatovala Vozárová.
Linka by premávala na trase Bratislava - Kittsee - Berg - Edelstal - Prellenkirchen. Detaily týkajúce sa konečnej zastávky, presnej trasy linky, intervalu či celkového cestovného poriadku sú aktuálne v procese riešenia. Počas testovania by nemala byť linka spoplatnená.
„Aktuálne sa pripravuje testovacia prevádzka. Počas jej trvania neuvažujeme o spoplatnení linky, to znamená, že cestovanie na nej bude bezplatné,“ podotkla Vozárová.
Otázka, kto bude linku prevádzkovať a financovať, je podľa hovorkyne zatiaľ predčasná. Subjekty, ktoré by sa v prípade jej zavedenia podieľali na financovaní, nie sú totiž predmetom tohto testovania. O skutočnom a dlhodobom zavedení linky sa bude podľa hovorkyne rokovať až po úspešnom ukončení pilotnej fázy, jej dôkladnom vyhodnotení a potvrdení, že zriadenie linky má zmysel a reálny potenciál.
Predpokladajú však vysoký záujem o testovaciu linku 902, a to aj v kontexte projektu cezhraničnej linky 901, ktorá premáva medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Označujú ho za „jednoznačne úspešný ‘projekt’“. „Linka 901 sa teší veľkej popularite medzi cestujúcimi a o jej služby je vysoký záujem. Aj z tohto dôvodu bola od decembra 2025 posilnená,“ podotkla Vozárová.
Myšlienka o cezhraničnej linke 902 vznikla v roku 2022 v rámci cezhraničnej organizácie baum_cityregion. Bratislavská integrovaná doprava prijala tento zámer ako pilotnú akciu do projektu NUTSHELL@CE v rámci programu Interreg Central Europe, ktorého je BID súčasťou.
„Áno, na tomto zámere sa pracuje. Je však potrebné jasne povedať, že v prípade realizácie zámeru pôjde výlučne o pilotný projekt otestovať takéto možné riešenie verejnej dopravy v prihraničnej oblasti medzi Slovenskom a Rakúskom,“ skonštatovala Vozárová.
Cieľom je teda zistiť dopyt verejnosti, získať dáta o potenciálnych cestujúcich, o ich cestovných návykoch a očakávaniach na spojení, ktoré v súčasnosti neexistuje. Linka by premávala na trase Bratislava - Kittsee - Berg - Edelstal - Prellenkirchen. Detaily týkajúce sa konečnej zastávky, presnej trasy linky, intervalu či celkového cestovného poriadku sú aktuálne v procese riešenia. Počas testovania by nemala byť linka spoplatnená.
„Aktuálne sa pripravuje testovacia prevádzka. Počas jej trvania neuvažujeme o spoplatnení linky, to znamená, že cestovanie na nej bude bezplatné,“ podotkla Vozárová.
Otázka, kto bude linku prevádzkovať a financovať, je podľa hovorkyne zatiaľ predčasná. Subjekty, ktoré by sa v prípade jej zavedenia podieľali na financovaní, nie sú totiž predmetom tohto testovania. O skutočnom a dlhodobom zavedení linky sa bude podľa hovorkyne rokovať až po úspešnom ukončení pilotnej fázy, jej dôkladnom vyhodnotení a potvrdení, že zriadenie linky má zmysel a reálny potenciál.
Predpokladajú však vysoký záujem o testovaciu linku 902, a to aj v kontexte projektu cezhraničnej linky 901, ktorá premáva medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Označujú ho za „jednoznačne úspešný ‘projekt’“. „Linka 901 sa teší veľkej popularite medzi cestujúcimi a o jej služby je vysoký záujem. Aj z tohto dôvodu bola od decembra 2025 posilnená,“ podotkla Vozárová.
Myšlienka o cezhraničnej linke 902 vznikla v roku 2022 v rámci cezhraničnej organizácie baum_cityregion. Bratislavská integrovaná doprava prijala tento zámer ako pilotnú akciu do projektu NUTSHELL@CE v rámci programu Interreg Central Europe, ktorého je BID súčasťou.