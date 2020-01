Kunsthalle Bratislava sa stalo štátnou príspevkovou organizáciou

Bratislava 1. januára (TASR) – Galéria zameraná na moderné vizuálne umenie Kunsthalle Bratislava (KHB) je od stredy štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR.



Doterajšie vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie (SNG) bude naďalej využívať svoje súčasné výstavné a administratívne priestory v bratislavskom Dome umenia. Garantuje to nová nájomná zmluva s Národným osvetovým centrom (NOC).



"Očakávam, že KHB si vďaka samostatnej právnej subjektivite bude efektívnejšie plniť úlohu výstavného a dokumentačného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na súčasné vizuálne umenie. Zároveň bude odborne a cieľavedome prezentovať súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti,“ uviedla ministerka kultúry (SR) Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Avizuje, že v blízkej budúcnosti vznikne odborná komisia pre výberové konanie na pozíciu riaditeľa KHB. "Úlohou odbornej komisie bude vybrať na pozíciu riaditeľa/ky KHB osobnosť rešpektovanú vo svete vizuálneho umenia, ktorá bude zároveň aj dobrým manažérom/kou,“ uviedla Laššáková, ktorá verí, že sa do výberového konania prihlási čo najviac záujemcov. KHB bude mať k dispozícii v rámci kapitoly MK v štátnom rozpočte na rok 2020 sumu 400 000 eur.