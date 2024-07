Pripravujú bezpečnostné centrá v Košiciach a Banskej Bystrici

Bratislava/Košice/Banská Bystrica 11. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v príprave vybudovania integrovaných bezpečnostných centier (IBC) v Košiciach a Banskej Bystrici. Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii stavieb. Stavebné povolenie by mohli získať budúci rok. S výstavbou centra v Nitre sa v súčasnosti neráta. Pre TASR to uviedol hovorca MV SR Matej Neumann.



V rámci prípravy stavby IBC a hasičskej stanice v Košiciach sa už začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. "Odhadovaný čas dokončenia realizačnej projektovej dokumentácie je začiatok roka 2025 a odhadovaný čas pre vydanie stavebného povolenia je druhý kvartál 2025, čo však závisí od množstva ovplyvňujúcich faktorov v rámci prebiehajúcich procesných povoľovacích úkonov," priblížil hovorca. V prípade stavby IBC a hasičskej stanice v Banskej Bystrici sa odhaduje čas dokončenia projektovej dokumentácie na február 2025. Stavebné povolenie by podľa rezortu mohlo byť vydané v polovici roka.



Transformácia koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému na integrované bezpečnostné centrá vzišla z Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027. V IBC majú byť spoločné pracoviská základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a krízového riadenia na krajskej aj okresnej úrovni.



"Integrované bezpečnostné centrá budú vybavené na monitorovanie bezpečnostnej situácie a riadenie síl a prostriedkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a okresného úradu v sídle kraja. Okrem uvedeného budú IBC zabezpečovať príjem a spracovanie volaní na čísla tiesňového volania 112, 150, 155 a 158," vysvetlil Neumann.



V areáli IBC sa podľa hovorcu uvažuje aj o vybudovaní výcvikového a školiaceho strediska, ako aj výcvikových plôch, kde bude umožnené vykonávať výcvik všetkých zložiek integrovaného záchranného systému pre rôzne udalosti, preveriť ich pripravenosť a súčinnosť.