< sekcia Regióny
Idete na festival Lovestream? Pripravte sa na bezpečnostné opatrenia
Polícia avizuje aj dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. augusta (TASR) - Polícia v súvislosti s víkendovým festivalom Lovestream v areáli Starého letiska v bratislavských Vajnoroch pripravuje bezpečnostné opatrenia. Avizuje aj dopravné obmedzenia. Vypracovaný bol plán organizácie dopravy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Bratislavský krajský dopravný inšpektorát upozorňuje vodičov na obojsmerné uzávery ulíc pre tranzitnú dopravu v okolí podujatia v piatok (15. 8.) až nedeľu (17. 8.) v čase od 16.00 h až do polnoci z dôvodu predpokladaného vysokého počtu vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch,“ uviedla.
S dopravným obmedzením treba podľa polície počítať od križovatky ulice Pri starom letisku a od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom. Spomenula aj trasy obchádzky. „Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom verejného podujatia Lovestream Festival 2025, verejnej autobusovej doprave, vozidlám s povolením organizátora verejného podujatia Lovestream Festival 2025, označeným motorovým vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím,“ doplnila.
Vyzýva vodičov, ktorých cieľom nie je účasť na kultúrnom podujatí a úsek chcú využiť len na prejazd, aby využili alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory. „Účastníkom kultúrneho podujatia bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do mestskej časti Vajnory zabezpečená organizátorom,“ dodala polícia.
„Bratislavský krajský dopravný inšpektorát upozorňuje vodičov na obojsmerné uzávery ulíc pre tranzitnú dopravu v okolí podujatia v piatok (15. 8.) až nedeľu (17. 8.) v čase od 16.00 h až do polnoci z dôvodu predpokladaného vysokého počtu vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch,“ uviedla.
S dopravným obmedzením treba podľa polície počítať od križovatky ulice Pri starom letisku a od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom. Spomenula aj trasy obchádzky. „Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom verejného podujatia Lovestream Festival 2025, verejnej autobusovej doprave, vozidlám s povolením organizátora verejného podujatia Lovestream Festival 2025, označeným motorovým vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím,“ doplnila.
Vyzýva vodičov, ktorých cieľom nie je účasť na kultúrnom podujatí a úsek chcú využiť len na prejazd, aby využili alternatívne trasy mimo mestskej časti Vajnory. „Účastníkom kultúrneho podujatia bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do mestskej časti Vajnory zabezpečená organizátorom,“ dodala polícia.