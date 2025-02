Pripravujú obnovu cestného mosta pri bývalej píle v Detve

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje obnovu cestného mosta pri bývalej píle v Detve. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Hovorca Detvy Milan Suja uviedol, že uplynulý týždeň nadobudla účinnosť zmluva na rekonštrukciu mostov v majetku BBSK. Je to prvá etapa prác, do ktorých zahrnuli štrnásť poškodených mostov na krajských cestách. "V našom okrese sa do tohto zoznamu dostal most ponad Slatinu v Korytárkach a most ponad potok, ktorý sa nachádza pri bývalej píle v Detve," objasnil.



Verejnú súťaž na ich rekonštrukciu vyhrala zvolenská firma Viakorp. Celková hodnota diela je 4.662.000 eur s DPH. Prvých sto dní odo dňa účinnosti zmluvy má na dokončenie projektovej dokumentácie, počas ďalších sto dní musí dokončiť inžiniersku činnosť. Jej súčasťou je vybavenie právoplatného stavebného povolenia alebo iného legislatívneho ekvivalentu pre povolenie na uskutočnenie stavby spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov.



Suja podotkol, že na obnovu štrnástich mostov v kraji má firma spolu 500 dní, v júli 2026 by tak mali byť všetky práce ukončené a odovzdané. S opravou mosta pri bývalej píle by mohli začať koncom tohto alebo začiatkom ďalšieho roka. "Keďže je to jediné prepojenie sídliskovej a historickej časti mesta, oprava bude po častiach, aby bol most vždy aspoň v jednom pruhu prejazdný," vysvetlil.



Podľa primátora Branislava Barana je dôležité, aby bol most pri bývalej píle prejazdný počas letných folklórnych slávností. Podotkol, že počas nich je hlavný ťah mestom dopravne extrémne preťažený a akékoľvek obmedzenie by situáciu ešte skomplikovalo. Mesto chce mať zároveň pripravenú aj prípadnú obchádzku poza areál družstva smerom na Priemyselnú ulicu.



V Detve je zničený aj cestný most cez rieku Slatina pri železničnej stanici. V správe ho má BBSK. "Rekonštrukcia je v procese rozhodovania o jeho zaradení do registra investícií. Keď budú na jeho obnovu vyčlenené finančné prostriedky, budeme pripravovať podklady pre projektovanie," potvrdila Štepáneková.