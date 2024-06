Pripravujú obnovu prepadnutého mosta na ceste smerom na Breziny

Breziny 3. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje obnovu prepadnutého mosta na ceste smerom na Breziny vo Zvolenskom okrese. TASR to v pondelok povedal riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry BBSK Róbert Machala.



Dodal, že minulý týždeň bolo pracovné stretnutie, kde sa dohodli na harmonograme výkonu ďalších prác a postupu vo výstavbe. Podľa neho bude zmena zakladania krajnej opory, pretože sa pri páde nosníkov posunula. "Zistili sme to od projektanta, ktorý sa tam bol pozrieť," objasnil s tým, že počas tohto týždňa zverejnia charakter prác. Súčasťou budú aj informácie o tom, kedy by ich mohli ukončiť a most uviesť do prevádzky.



Ako uviedol, v súčasnosti je uzavretý a nie je po ňom možný prejazd. Pre chodcov tak vybudujú lávku a zároveň aj pre stavbu, aby mohli obsluhovať obe strany mosta. Celková investícia do jeho rekonštrukcie sa podľa Machalu zmení. "Dávame to teraz dokopy a dostali sme ponuku na navýšenie prác. Ešte to však nemáme uzavreté," zdôraznil.



Most v okrese Zvolen sa prepadol minulý týždeň v utorok (28.5.). Dopravným značením pre obnovu upravili možnosť prejazdu len pre vozidlá do 7,5 tony. "Vodič nákladného auta naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil," zhrnula banskobystrická krajská polícia. Pri udalosti sa nikto nezranil. Obchádzka je cez Ostrú Lúku.