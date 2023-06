Pripravujú pokračovanie projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu

Prešov 15. júna (TASR) - V slovensko-poľskom pohraničí sa budú realizovať ďalšie aktivity zamerané na podporu pútnického turizmu s dôrazom na mariánsku tradíciu. Projekt Svätomariánska púť - Svetlo z východu pokračuje svojou druhou fázou, a to s výškou rozpočtu 4.000.000 eur. Nové produkty prinesie aj na slovenskej strane na pútnických miestach v Gaboltove, Litmanovej, Ľutine a v Levoči na Mariánskej hore. Odštartovať by mal v januári 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa vedúceho partnera projektu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"V tejto fáze chceme s našimi partnermi pokračovať v mapovaní pešej pútnickej trasy, ktorá spája významné slovenské pútnické miesta a je plynule prepojená na poľské mariánske lokality. Zvýšime návštevnosť kraja vhodnými komunikačnými nástrojmi a vytvoríme komplexný produkt cestovného ruchu aj s pomocou služieb malého a stredného podnikania, ako je hotelierstvo, gastronómia či kultúra," predstavil pokračovanie Svätomariánskej púte predseda PSK Milan Majerský.



Novou aktivitou bude podľa jeho slov eko-pútnictvo a zodpovedný prístup k životnému prostrediu v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu. V blízkej budúcnosti tiež predpokladajú rozšírenie produktu pútnického turizmu o kategóriu cykloturistiky.



Svätomariánska púť II sa konkrétne zameria na zvýšenie konkurencieschopnosti územia Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva cez inovatívny, udržateľný a smart prístup. Pokračovanie projektu podporí modernizáciu a výstavbu turistickej infraštruktúry na pútnických miestach, a to v podobe vytvorenia kreatívneho priestoru ako školiacich vzdelávacích centier. Tie budú uchovávať lokálne zvyky a tradičné remeslá.



Ďalším výstupom bude rozvoj cezhraničných tematických chodníkov jednak v teréne, ale aj v digitálnej podobe, ktoré budú sprevádzať pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry PL-SK pohraničia.



Realizovať by sa to malo v priebehu rokov 2024 a 2026. Aktuálne spustil PSK možnosť podávania podnetov, ktoré prispejú k vypracovaniu jednotnej koncepcie pre Svätomariánsku púť II, a z ktorých sa bude čerpať pri realizácii jej aktivít. Zber pripomienok, otázok a odporúčaní prebieha prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webstránke svatomarianskaput.sk.



Príspevky je však možné predkladať aj osobne na farských, mestských a obecných úradoch v Levoči, Ľutine, Gaboltove i v Litmanovej.



Projekt získal podporu v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Krajská samospráva ho realizovala od roku 2017 spolu s dvanástimi partnermi v pohraničí. Na slovenskej strane na projekte participovali farnosti Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, taktiež Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Priniesol obnovu a rekonštrukciu pútnických miest či spustenie 75 kilometrov pútnickej trasy Evanjelizačná cesta.